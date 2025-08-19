Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 12:53

В Европе анонсировали звонок лидеров стран континента с Трампом

Euractiv: 19 августа может состояться разговор европейских лидеров с Трампом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во вторник, 19 августа, или позднее на текущей неделе может состояться созвон европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, сообщил портал Euractiv. Там отметили, что главы государств обсудят гарантии безопасности для Украины.

Еще одна виртуальная встреча между европейцами и Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки гарантий безопасности Украине. Его кандидатура была одобрена в ходе встречи американского президента Дональда Трампа и лидеров ЕС.

До этого Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием президента РФ Владимира Путина и Зеленского реалистичным сценарием. Он добавил, что при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса. Прежде источники сообщали, что президент США может пойти на полный отказ от помощи Украине в случае, если Зеленский не согласится на его условия.

Евросоюз
Великобритания
США
звонки
Украина
