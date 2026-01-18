Опальный гений: противоречивая жизнь Дмитрия Шостаковича

Слава пришла к нему в 20 лет, а имя возглавило список ведущих композиторов прошлого века. Народный артист СССР, он был неугоден Иосифу Сталину и страдал от немилости властей. Его музыка впитала настроения двух революций, войны, оттепели и застоя. Все это о композиторе Дмитрии Шостаковиче, биография которого полна превратностей. Далее вы узнаете, как сложилась жизнь Шостаковича, возложенная на алтарь творчества и любви.

Парадоксальная биография Дмитрия Шостаковича

Пересказать биографию Шостаковича кратко почти невозможно: настолько насыщенной была его жизнь. Будущий композитор появился на свет 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге. Музыкальная судьба была уготована ему еще до рождения. Семья Шостаковича увлекалась искусством, а мать в свое время окончила консерваторию. Она лично обучала детей игре на фортепиано и организовывала для них концертные вечера. Уже тогда стало ясно, что Дмитрий обладает абсолютным слухом и превосходной памятью.

В гимназические годы Шостакович посещал занятия известного музыкального педагога Игнатия Гляссера. На этих уроках Дмитрий отточил мастерство игры на фортепиано. А вот композиторское искусство ему пришлось осваивать самостоятельно. Уже в юные годы Шостакович написал первое произведение — траурную пьесу. Сочинение было создано под тяжелым впечатлением: на глазах у композитора погиб ребенок, зарубленный казаком.

Музыкальное образование Шостаковича продолжилось в 1919 году в стенах Петроградской консерватории. Тогда он впервые написал сочинение для оркестра — Скерцо фа-диез минор. А его дипломная работа, Первая симфония, принесла двадцатилетнему Шостаковичу мировую известность. Уже через год после дебютного прослушивания в Ленинграде она была представлена в Берлине, а позже — в Филадельфии и Нью-Йорке. Сам композитор называл 12 мая 1926 года, день премьеры Первой симфонии, своим истинным днем рождения.

За 68 лет Шостакович успел попробовать себя во множестве жанров. Его творческое наследие включает:

симфонические поэмы («Октябрь»);

сюиты (сюита fis-moll для двух фортепиано);

балеты («Золотой век», «Болт», «Светлый ручей»);

кантаты («Казнь Степана Разина»);

марши («Марш советской милиции»);

сочинения для оркестра;

хоровые произведения (романсы на слова японских поэтов);

струнные квартеты и множество других сочинений.

Он написал оперы «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» и «Игроки» по произведениям русских классиков. Но особую роль в творческой жизни Шостаковича сыграли симфонии.

Владимир Маяковский, Дмитрий Шостакович, Александр Родченко, Всеволод Мейерхольд во время работы над спектаклем «Клоп». 1929 год Фото: Борис Игнатович/РИА Новости

Симфонии Дмитрия Шостаковича

К 30 годам Шостакович уже был широко известен за рубежом. А вот на родине он подвергался жесткой критике из-за немилости Сталина. Журналисты называли его сочинения «сумбуром вместо музыки» и клеймили их «антинародными». Ситуация сгладилась благодаря Пятой симфонии. Она пришлась по душе вождю народов и даже была названа «образцом соцреализма».

Центральным эпизодом биографии Дмитрия Шостаковича стала Великая Отечественная война. Лето 1941 года композитор провел в Ленинграде. Он работал пожарным, участвовал в строительстве укреплений, дежурил по городу, гасил бомбы. Шостакович пытался вступить добровольцем в Красную армию, но встретил отказ. А осенью того же года композитор с семьей были эвакуированы в Куйбышев (ныне — Самара). Даже там Шостакович продолжал служить народу: он принялся за написание Седьмой симфонии.

Это произведение считается самой известной работой Шостаковича. Патетическая музыка воспринималась как предзнаменование победы. Сразу после премьеры Седьмую симфонию окрестили символом блокады Ленинграда. Ее первое исполнение транслировалось на радио по всей стране. Звуки симфонии можно было услышать из окна каждого дома. Сочинение пришлось по душе и правящей верхушке.

По окончании войны власти ждали от прославленного композитора гимна, восхваляющего страну-победителя. Но Восьмая и Девятая симфонии Шостаковича оказались неожиданно трагичными, а местами даже язвительными. В них композитор передал беспокойство о послевоенном будущем СССР. За эти сочинения он был уволен из Московской и Ленинградской консерваторий и признан «профнепригодным». Так Шостакович в очередной раз попал в немилость общественности.

Очередная светлая полоса в биографии Шостаковича началась не сразу. Композитор попытался восстановить имя, написав кантату «Песнь о лесах», в которой восхвалял СССР. За нее он даже получил Сталинскую премию 1950 года (за всю жизнь композитор удостаивался этой награды пять раз, в том числе за Седьмую симфонию). Однако оркестры по-прежнему с неохотой играли сочинения Шостаковича. Так продолжалось вплоть до смерти Сталина в 1953 году.

Ближе к шестидесятым Шостакович стал секретарем Союза композиторов СССР. Ему снова позволили ставить оркестровые произведения. Он даже опубликовал старые, написанные «в стол» работы. Помимо сочинений для театра, Шостакович работал и над музыкой для фильмов. Его композиции звучат в таких картинах, как:

«Гамлет»;

«Первый эшелон»;

«Черемушки»;

«Король Лир»;

«Молодая гвардия»;

«Год как жизнь» и в других советских кинолентах.

Творческая биография Шостаковича закончилась к 56 годам. В этом возрасте у композитора был диагностирован амиотрофический склероз, вызывающий паралич конечностей. В 60 лет Шостакович перенес инфаркт. А ближе к смерти боролся с раком легких. Дмитрий Шостакович ушел из жизни 9 августа 1975 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Дмитрий Шостакович Фото: Global Look Press

Как складывалась личная жизнь Дмитрия Шостаковича

Современники называли композитора «человеком со снятой кожей». Они характеризовали его как замкнутого, нервного и рассеянного мужчину. При этом, по их же словам, в его присутствии воздух словно электризовался. Эмоциональный надлом, звучащий в работах Шостаковича, был эхом не только эпохи, но и его собственной тонкой натуры.

Это не могло не отразиться на личной жизни Шостаковича. В годы голодного студенчества композитор влюбился в Татьяну Гливенко. Она была привлекательной и блестяще образованной дочерью московского лингвиста. Чувства оказались взаимными. И все же Дмитрий не решился сделать предложение из-за нехватки денег.

В итоге девушка вышла замуж за более смелого ухажера. Но композитор не сдавался. Спустя несколько лет он наладил быт и предложил Татьяне развестись с мужем. Его ждал отказ. Этот эпизод из биографии Шостаковича иллюстрирует порывистость композитора, сочетающуюся с непреклонностью.

В болезни и здравии: три жены Дмитрия Шостаковича

Шостакович сумел смириться с несчастной любовью. В скором времени он нашел новую избранницу. Ей стала Нина Варзар, мать которой была известным астрономом. Сама Нина отучилась на астрофизика и могла сделать блестящую карьеру. Но после знакомства с Шостаковичем она отказалась от науки и посвятила себя семье. У них родилось двое детей. В 1954 году первая жена Шостаковича ушла из жизни. Причиной смерти стала неудачная операция по удалению онкологической опухоли.

Второй брак можно назвать яркой вспышкой в биографии Дмитрия Шостаковича. Маргарита Кайнова и композитор быстро сошлись и так же быстро расстались. Камнем преткновения в отношениях стала музыка. Маргарита была инструктором ЦК ВЛКСМ. Она пыталась повлиять на творчество мужа, переведя его в «правильное» русло. Шостакович оказался верен убеждениям, и на третьем году брака пара развелась. При этом оба сохранили дружеские чувства.

В 1962 году Ирина Супинская, работавшая редактором музыкального издательства, стала третьей женой Шостаковича. Буквально через пару дней после бракосочетания у композитора диагностировали склероз. Все последующие 13 лет совместной жизни были омрачены болезнью. Ирина помогала Шостаковичу выносить тяготы недугов. И она же проводила его в последний путь.

Дмитрий Шостакович с супругой Ириной перед церемонией по случаю получения докторской степени в области изящных искусств Северо-Западного университета Чикаго Фото: AP/TASS

Семья Дмитрия Шостаковича

После 3 браков у Шостаковича осталось двое детей. Дочь Галина родилась в 1936 году. Она участвовала в написании книг и съемках документального фильма о композиторе. В 1959 году она вступила в брак с Евгением Чуковским, внуком Корнея Чуковского.

Младший сын Шостаковича Максим известен как пианист и дирижер. Он признан заслуженным артистом РСФСР и награжден администрацией Санкт-Петербурга за вклад в развитие искусства. Максим Шостакович отдал дань памяти отцу, организовав записи его симфоний и фортепианных концертов.

Подобно флюгеру Дмитрий Шостакович чутко улавливал перемены ветра истории. Это отразилось в его богатом и разнообразном творческом наследии. Сочинения композитора следуют авангардной тенденции и при этом исполнены уважения к традиции. После многих лет восхвалений и гонений Шостакович все же укрепился в числе выдающихся композиторов прошлого столетия. Не зря сегодня его называют «голосом XX века».

