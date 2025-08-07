Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 14:55

Губернатор добился сокращения абортов до нуля в одном регионе

Губернатор Филимонов: число абортов в Вологодской области сократилось до нуля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Число абортов в Вологодской области сократилось до нуля в июле 2025 года, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале. По его словам, над задачей власти работают вместе с РПЦ, общественными организациями, медицинскими специалистами и социальными службами. Соответствующую просьбу до этого глава региона озвучивал согражданам.

Снижение наблюдаем с марта, динамика отражена на графике. Над этой задачей работаем совместно с Русской православной церковью, общественными организациями, медицинскими специалистами, социальными службами, — уточнил губернатор.

По словам Филимонова, на решение демографических задач направили 2,8 млрд руб. Всестороннюю поддержку жителям региона оказывали по программе «Семья — оплот Русского Севера».

В июле на учет по беременности и родам в медучреждения Вологодской области встали 356 женщин, отметил губернатор. Филимонов добавил, что сейчас общее количество будущих мам составляет 4170 человек.

Частные клиники отказались от выполнения абортов, а операции проводятся по медицинским показаниям и в случае последствий преступных действий в отношении женщин. Губернатор пообещал продолжить «борьбу за человека».

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России следует запретить аборты. По его мнению, исключения должны быть продиктованы только случаями, когда того требует медицина.

Вологодская область
аборты
Георгий Филимонов
губернаторы
