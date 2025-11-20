Рай для палачей: как США спасали нацистов от Нюрнберга

Роберт Х. Джексон (США), главный обвинитель США на Нюрнбергском процессе в рамках Международного военного трибунала над главными военными преступниками Второй мировой войны в Нюрнберге, Германия, в 1946 году

Ровно 80 лет назад, 20 ноября 1945 года, в Нюрнберге начался судебный процесс против высшего руководства Третьего рейха, которое обвиняли в преступлениях против человечества. Мир рассчитывал, что наказание понесут все виновные. Но в реальности тысячи причастных к нацистским преступлениям избежали суда, а некоторые не только сохранили свободу, но и сделали успешную карьеру под крылом западных спецслужб. Как США и другие страны годами покрывали немецких преступников и с какой целью — в материале NEWS.ru.

Как проходил Нюрнбергский процесс

Международный судебный процесс в Нюрнберге продлился почти год — с ноября 1945 года по октябрь 1946-го. Его инициаторами выступили страны антигитлеровской коалиции — СССР, США, Великобритания и Франция.

Выбор Нюрнберга в качестве места суда над нацистскими преступниками имел символическое значение. После прихода к власти Адольфа Гитлера город фактически превратился в столицу национал-социализма, стал любимым местом сборищ НСДАП. К тому же по иронии судьбы после ожесточенных боев одним из немногих уцелевших строений в Нюрнберге оказался Дворец юстиции с тюрьмой, расположенной в том же здании, что позволяло минимизировать риски и не возить обвиняемых на слушания каждый день.

На скамье подсудимых после капитуляции оказались 24 высокопоставленных руководителя Третьего рейха, включая военных и партийных функционеров, министров и идеологов. Им были предъявлены обвинения по четырем пунктам: преступления против мира, планирование и ведение агрессивной войны, военные преступления и преступления против человечества. При этом заседания Международного военного трибунала (МВТ) шли по всем правилам состязательного судебного процесса: у каждого обвиняемого был свой адвокат, доступ к документам и возможность давать показания.

Главные обвиняемые, военные преступники нацистского режима, окружены военными полицейскими на Нюрнбергском процессе в 1946 году перед Международным военным судом. Первый ряд внизу слева: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Процесс опирался на огромную доказательную базу: в слушаниях активно использовались многочисленные документы нацистских ведомств, что позволило полностью разоблачить механизмы функционирования гитлеровского режима.

30 сентября — 1 октября 1946 года трибунал огласил приговоры. 12 человек были приговорены к смертной казни, трое — к пожизненному заключению, несколько получили длительные сроки, трое были оправданы.

Как США подарили гитлеровцам новую жизнь

Однако многие из тех, кто строил репрессивную систему Третьего рейха, не только избежали суда, но и получили вполне комфортную жизнь в послевоенном мире. Причины такой «милости» были вполне прагматичными. Уже в конце 1940-х годов мир вступал в холодную войну, и бывшие нацисты из недавних врагов стран Запада внезапно превратились в полезный ресурс. Их опыт, знания и связи оказались востребованы в противостоянии с СССР. В итоге на Западе сложилась парадоксальная ситуация: те, кто должен был пройти через суд, получали новый паспорт, дом и работу.

Наиболее известный пример — программа «Операция „Скрепка“», в рамках которой в США вывезли более 1600 немецких специалистов. Среди них Вернер фон Браун и его команда, создатели ракет «Фау-2» и будущие архитекторы американской космической программы.

Чтобы обойти введенный президентом Гарри Трумэном запрет вербовать тех, кто был членом нацистской партии и более чем формальным участником ее деятельности или активно поддерживал нацистский милитаризм, Объединенное агентство по целям разведки (Joint Intelligence Objectives Agency, JIOA) придумало многим ученым — активным деятелям нацистской военной машины фиктивные биографии, выставляя их «незначительными участниками режима».

Вернер фон Браун Фото: Personalities/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Особняком стоят немецкие ученые, которые создавали ракетную и ядерную программы Третьего рейха, рассказал NEWS.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, позже они влились в американские научные организации и способствовали развитию ядерных вооружений США.

«Большой шаг был сделан также с помощью разработок немецких ракетчиков. Изначально весь фундамент программы NASA — в том числе с полетами на околоземной орбите, с американскими ракетоносителями ядерного оружия — был заложен немцами, которые в свое время очень эффективно работали на Третий рейх», — подчеркнул Семибратов.

Советская сторона тоже использовала наработки нацистов по ракетной программе, рассказал NEWS.ru историк и политолог Сергей Станкевич.

«Несмотря ни на что, прагматика взяла верх. Раз используются технологии и информация, то используются и люди, которые знают, где что лежит и как это достать, как этим управлять», — подчеркнул эксперт.

Но учеными дело не ограничилось. Бывшие сотрудники СС, гестапо и военной разведки также находили пристанище на Западе. Так, американская разведка активно сотрудничала с организацией Рейнхарда Гелена — бывшего генерала вермахта, отвечавшего за разведку на Восточном фронте. Его структуры не только избежали преследования, но и стали основой будущей спецслужбы ФРГ — БНД. Многие его подчиненные были напрямую причастны к карательным операциям, но в новых реалиях это считалось приемлемой платой за «ценную информацию о Советском Союзе».

Полковник Рейнхард Гелен (слева) Фото: Scherl/Global Look Press

По словам Семибратова, функционеры, которые служили Третьему рейху, в дальнейшем заложили основы Федеративной Республики Германия. Эксперт подчеркнул, что они создавали вооруженные силы, развивали спецслужбы, отвечали за госбезопасность.

«Гитлеровские функционеры, которые не были преданы суду, усилили потенциал коллективного Запада. ФРГ была второй державой из западного блока в континентальной Европе, с численностью населения и территорией большей, чем союзная СССР ГДР. Поэтому появление такого государства внесло очень серьезный вклад в возможности западного блока по противодействию планам Советского Союза. Даже современные представители Германии в нынешнем ЕС имеют нацистские корни, и об этом знают все», — сказал эксперт.

Какие еще страны Запада приютили нацистов

По примеру США действовали и другие страны. Великобритания, Франция и некоторые южноамериканские государства охотно принимали бывших нацистов, видя в них либо нужных специалистов, либо инструмент политического влияния. По так называемым крысиным тропам в Аргентину, Парагвай, Чили и ряд других стран перебрались десятки высокопоставленных нацистов — от сотрудников СС до военных администраторов. Многие жили под вымышленными именами, обзаводились бизнесом и семьями, наслаждаясь полной безнаказанностью.

Большинство операций по спасению нацистов были полностью засекречены. Лишь спустя десятилетия стали доступны документы, раскрывшие масштаб вовлеченности в них США и их союзников. Фигуранты, которых судьи в Нюрнберге могли бы назвать преступниками, превратились в уважаемых специалистов, получали хорошие зарплаты и участвовали в разработке операций против стран соцблока.

В чем сейчас заключается значение трибунала в Нюрнберге

Западные союзники использовали материальный и информационный ресурс Третьего рейха и при этом не приняли никаких мер для пресечения возрождения идеологии нацизма, отметил Станкевич.

Вид на зал суда во время Нюрнбергского процесса в рамках Международного военного трибунала над главными военными преступниками Второй мировой войны в Нюрнберге, Германия, в 1946 году Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

«На наших глазах возрождается неонацизм и делаются попытки под разными предлогами возродить наследие преступных организаций типа СС и героизировать их. По всей видимости, западные союзники сознательно остановились и оставили эту мину нам, чтобы подрывать международные отношения», — сказал Станкевич.

По его словам, американцы поддерживали выдвинутые в ООН резолюции против героизации нацизма, однако, считает он, это может быть тактический ход.

Станкевич указал, что идеология нацизма в конфликте на Украине снова становится политической силой. «Сейчас она оказалась особенно опасной. И здесь Нюрнберг и наша способность настаивать на безусловном соблюдении его решений, не имеющих срока давности, — наш важный геополитический инструмент», — заключил эксперт.

