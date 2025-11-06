Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:24

В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией

Солдаты Красной армии под командованием Ватутина освободили Киев 82 года назад

Фото: Александр Капустянский/РИА Новости

Войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина вошли в Киев 6 ноября 1943 года, освободив город от нацистской оккупации, передает ТАСС. Это событие ознаменовало завершение трехдневных ожесточенных боев за город.

Сражение за городские кварталы продолжалось более суток. Уже на рассвете 5 ноября передовые отряды под командованием Никифора Шолуденко прорвались в Киев, сумев отбить у противника здание обкома ВКП(б).

Однако вскоре советские войска обнаружили, что гитлеровцы не стремились удержать мегаполис, а методично уничтожали его. За считанные часы на воздух взлетели здания Академии наук, Консерватории, Театра юного зрителя, а также множество школ и больниц.

Одновременно с этим началось организованное, но стремительное отступление немецких частей. Вместе с нацистами город покидали их союзники из украинской вспомогательной полиции. Отступающие войска также увезли с собой одну из величайших исторических реликвий Древней Руси — останки великого князя Ярослава Мудрого, чьи следы остаются утерянными до сих пор.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в Пхеньяне в честь павших советских воинов. Политик подчеркнул несравненный героизм и немеркнущие подвиги солдат Красной армии, освободивших Корею во Вторую мировую войну.

Красная армия
Киев
освобождения
войска
