16 августа 2025 в 09:49

Глава Северной Кореи почтил память красноармейцев у Монумента освобождения

Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в память о красноармейцах

Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в Пхеньяне в честь павших советских воинов, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Он подчеркнул несравненный героизм и немеркнущие подвиги солдат Красной армии, которые освободили Корею во время Второй мировой войны.

Ким Чен Ын 15 августа посетил Монумент освобождения по случаю 80-летия освобождения Родины. <...> Выразил глубокое почтение павшим советским воинам, которые отважно боролись в священной войне за освобождение Кореи, — говорится в сообщении.

Ранее в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Ким Чен Ын подтвердил поддержку Северной Кореей действий РФ, включая проведение специальной военной операции на Украине. Глава КНДР заявил о своей верности духу договора между странами и намерении продолжать оказывать поддержку всем решениям российского руководства.

Кроме того, депутат Госдумы Вячеслав Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне и поблагодарил его за поддержку по вопросу Курской области. Парламентарий передал лидеру КНДР теплые слова от президента РФ и поздравил его с 80-летием со дня освобождения Кореи от японского колониального режима.

Ким Чен Ын
Северная Корея
КНДР
СССР
Красная армия
венки
монументы
