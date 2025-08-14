Володин выразил признательность Ким Чен Ыну на встрече в Пхеньяне Володин провел встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Депутат Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщается в пресс-службе ГД. Парламентарий выразил иностранному лидеру признательность за поддержку в вопросе Курской области.

Вячеслав Володин выразил Ким Чен Ыну слова признательности за поддержку России корейским народом в борьбе с неонацистскими захватчиками в Курской области, — сообщили в Госдуме.

Председатель ГД также передал Ким Чен Ыну теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и поздравил лидера КНДР с 80-летием со дня освобождения Кореи от японских колониалистов. Отмечается, что в ходе рабочей поездки Володин также провел встречу с председателем президиума верховного народного совета страны Цой Рен Хэ.

Ранее Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с Путиным подтвердил поддержку со стороны Северной Кореи в отношении действий России, включая специальную военную операцию. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что беседа прошла в товарищеской атмосфере.