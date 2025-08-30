День знаний — 2025
«Товарищ Ленин»: как создали первый русский танк, при чем тут «Рено»

Танки Красной армии на параде. Впереди идет трофейный «Рено ФТ-17», позади слева — «Русский Рено» с пушечно-пулеметным вооружением. Москва, Красная площадь, 8 ноября 1924 года. Танки Красной армии на параде. Впереди идет трофейный «Рено ФТ-17», позади слева — «Русский Рено» с пушечно-пулеметным вооружением. Москва, Красная площадь, 8 ноября 1924 года. Фото: Wikimedia Commons

31 августа 1920 года принято считать началом эпохи отечественного танкостроения. 105 лет назад на заводе «Красное Сормово» было проведено испытание на ходу первого отечественного танка. Характеристики боевой машины — в инфографике NEWS.ru.

Комиссар «Центроброни» — Центрального совета по управлению броневыми частями РСФСР — Иван Гаугель рапортовал из Нижнего Новгорода с завода «Красное Сормово» в Москву: «Доношу, что было произведено испытание на ходу первого танка. 1 сентября будет проведено второе испытание танка и проба орудия».

Машина получила революционное название — «Борец за свободу товарищ Ленин». Всего было выпущено 15 танков, в том числе «Карл Маркс», «Лев Троцкий» и «Лейтенант Шмидт».

Первый отечественный танк стал модификацией боевой машины известной французской автомобильной фирмы «Рено». «Рено FT-17» — первый серийный легкий танк и первый танк, имевший башню кругового вращения. Это одна из самых удачных боевых машин Первой мировой войны. Она была разработана в 1916–1917 годах под руководством Луи Рено для поддержки пехоты.

Танки выпускались в двух версиях: с круглой литой башней или с восьмигранной клепаной. На них было установлено пушечное (37-мм пушка Гочкиса) или пулеметное вооружение (8-мм пулемет Гочкиса образца 1914 года). Модифицированный вариант выпускался в Советской России под общей маркой «Русский Рено».

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

