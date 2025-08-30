«Товарищ Ленин»: как создали первый русский танк, при чем тут «Рено»

Танки Красной армии на параде. Впереди идет трофейный «Рено ФТ-17», позади слева — «Русский Рено» с пушечно-пулеметным вооружением. Москва, Красная площадь, 8 ноября 1924 года.

31 августа 1920 года принято считать началом эпохи отечественного танкостроения. 105 лет назад на заводе «Красное Сормово» было проведено испытание на ходу первого отечественного танка. Характеристики боевой машины — в инфографике NEWS.ru.

Комиссар «Центроброни» — Центрального совета по управлению броневыми частями РСФСР — Иван Гаугель рапортовал из Нижнего Новгорода с завода «Красное Сормово» в Москву: «Доношу, что было произведено испытание на ходу первого танка. 1 сентября будет проведено второе испытание танка и проба орудия».

Машина получила революционное название — «Борец за свободу товарищ Ленин». Всего было выпущено 15 танков, в том числе «Карл Маркс», «Лев Троцкий» и «Лейтенант Шмидт».

Первый отечественный танк стал модификацией боевой машины известной французской автомобильной фирмы «Рено». «Рено FT-17» — первый серийный легкий танк и первый танк, имевший башню кругового вращения. Это одна из самых удачных боевых машин Первой мировой войны. Она была разработана в 1916–1917 годах под руководством Луи Рено для поддержки пехоты.

Танки выпускались в двух версиях: с круглой литой башней или с восьмигранной клепаной. На них было установлено пушечное (37-мм пушка Гочкиса) или пулеметное вооружение (8-мм пулемет Гочкиса образца 1914 года). Модифицированный вариант выпускался в Советской России под общей маркой «Русский Рено».