Его убил Сталин? Кто и как ликвидировал Троцкого на самом деле

85 лет назад, 21 августа 1940 года, в Мексике от травм, полученных в результате покушения, скончался один из лидеров Октябрьской революции Лев Троцкий. Почти 20 лет спустя его убийцу Рамона Меркадера наградили Звездой Героя Советского Союза, а сам революционер оставался «врагом народа» вплоть до распада СССР. Как создатель Красной армии и один из самых видных членов советского правительства попал в опалу, почему он стал вечным изгнанником и кто стоял за его убийством на самом деле — в материале NEWS.ru.

Как Троцкий пришел к власти

За свою политическую карьеру Лев Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) был неоднократно судим и несколько раз побывал в ссылках. Впервые он попал в Сибирь еще в 1898 году за создание группы «Южнороссийский рабочий союз» — тогда он вместе с первой женой был на четыре года сослан в Иркутск. После ссылки Троцкий несколько лет провел за границей и вернулся в Россию в 1905-м, а уже спустя несколько месяцев его снова арестовали — на этот раз за руководство октябрьской всеобщей забастовкой и ведущую роль в последовавшем за ней восстании. Спустя два года Троцкого приговорили к вечному поселению в Сибирь с лишением гражданских прав, но по пути к месту ссылки арестанту удалось сбежать и покинуть территорию Российской империи.

За рубежом он активно печатался и вернулся в Россию уже после Февральской революции 1917 года, вступил в партию большевиков, быстро завоевав широкую популярность как отличный оратор. В роли председателя Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Троцкий стал одним из ключевых руководителей Октябрьского вооруженного восстания. Победа революции принесла ему место народного комиссара по иностранным делам, а затем пост наркома по военным вопросам и председателя Реввоенсовета.

Троцкий оказался одним их тех, кто стоял у истоков создания Красной армии, а в начале 1920-х стал инициатором сворачивания «военного коммунизма» и перехода к НЭПу. Но уже вскоре вчерашний «лучший большевик» снова оказался в оппозиции — крест на его дальнейшем продвижении по партийной карьерной лестнице поставила смерть Владимира Ленина.

Как Троцкий стал врагом советской власти

После кончины вождя революции в 1924 году в советском руководстве обозначились два лидера, каждый из которых мог бы претендовать на роль руководителя государства — Лев Троцкий и генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин. Интересно, что Ленин предвидел жесткую внутрипартийную борьбу. В своем «Письме к съезду», которое было обнародовано уже после его смерти, он указал, что противостояние между «двумя выдающимися вождями современного ЦК» может привести партию к расколу.

Лев Троцкий Фото: РИА Новости

Разногласия между Сталиным и Троцким быстро стали очевидны. Первый сформулировал теорию построения социализма в отдельно взятой стране — она получила одобрение уставшей от войны партийной элиты. Второй активно призывал к перманентной революции, которая должна была продолжаться до полного свержения капитализма во всем мире.

Кроме того, к моменту смерти Ленина в Политбюро ЦК РКП(б) образовалась «тройка» из Сталина и двух других видных членов партии — Григория Зиновьева и Льва Каменева. Они заранее согласовывали общую позицию по наиболее важным вопросам и «единым фронтом» выступали на заседаниях.

В итоге победителем из аппаратной борьбы вышел Сталин. Сначала в 1925 году Троцкого отстранили от работы в правительстве, хотя и оставили за ним пост члена Политбюро. Со временем ему стали поручать все менее престижную работу, пока в 1927 году не было принято решение о его выселении из квартиры в Кремле, в 1928-м — о высылке Троцкого в Казахстан, а еще год спустя — о выдворении за пределы СССР.

Историк Борис Юлин в беседе с NEWS.ru отметил, что Троцкий проявлял довольно выраженный волюнтаризм, который «достал» многих его однопартийцев.

«Со своей позицией он пролетел на съезде Советов, где в его поддержку выступили всего 2% делегатов. Здесь важно понимать одну вещь: кроме периода Великой Отечественной войны, решения в СССР принимались коллегиально, а не лично Сталиным. У него не было на это полномочий, как не было их и у Троцкого, хотя последний пытался получить такие полномочия, когда занимался военными вопросами», — обратил внимание собеседник.

По мнению Юлина, чтобы понять, почему Троцкий лишился своего положения в советском правительстве, достаточно взглянуть на предложения, с которыми он выступал.

«Он предлагал создавать трудовые армии — то есть принудительно распределять человеческие ресурсы. Речь шла не об освобождении, а, по сути, о закрепощении советского народа. Троцкий всегда выступал с идеей, что народ — уже не субъект, а объект политики, то есть революционеры должны железной палкой гнать его к счастью. Становится понятно, какие взгляды он исповедовал и почему люди от него отвернулись», — подчеркнул историк.

Как Троцкий жил за границей

Оказавшись за рубежом, Троцкий начал новый виток противостояния со Сталиным. Первые три года своего изгнания он провел в Турции, затем перебрался во Францию и Норвегию, а в январе 1937 года — в Мексику, которая и стала его последним пристанищем.

Лев Троцкий Фото: РИА Новости

Во время вынужденной эмиграции Троцкий издавал «Бюллетень оппозиции», выпустил книги «Моя жизнь», «Сталинская школа фальсификаций», «История русской революции». Кроме того, на протяжении всего этого периода он вел работу по созданию международной марксистско-ленинской организации, так как верил — бюрократический режим, установленный Сталиным в СССР, может быть свергнут только силой.

В июне 1937 года Троцкий направил во ВЦИК СССР телеграмму, в которой писал: «Политика Сталина ведет к окончательному как внутреннему, так и внешнему поражению. Единственным спасением является поворот в сторону советской демократии, начиная с открытия последних судебных процессов. На этом пути я предлагаю полную поддержку».

В ответ Сталин обвинил бывшего однопартийца, который к тому моменту уже лишился советского гражданства, в шпионаже в пользу Германии. Чтобы оказать дополнительное давление на изгнанника, в СССР расстреляли оставшуюся в стране родню Троцкого, включая его младшего сына Сергея Седова. Еще один наследник — Лев Седов — умер при загадочных обстоятельствах в Париже в 1938-м. Ответственность за его гибель Троцкий без сомнений возложил на Сталина.

Кто и как убил Льва Троцкого

В итоге активная политическая деятельность Троцкого вдали от родины стоила ему жизни. Один из руководителей советских спецслужб, организатор многих диверсионных акций Павел Судоплатов позже утверждал, что Сталин, опасаясь ослабления международной поддержки СССР из-за деятельности изгнанника, дал ему прямой приказ организовать ликвидацию Троцкого. Судоплатов в свою очередь назначил ответственным за покушение Наума Эйтингона — профессионала в разработке и проведении нелегальных зарубежных акций.

Эйтингон сформировал две группы исполнителей из испанских коммунистов. Одной командой руководил известный художник Давид Сикейрос, другой — военный Рамон Меркадер. Действовали они независимо друг от друга.

Фото: РИА Новости

В ночь на 24 мая 1940 года на виллу Троцкого в пригороде Мехико ворвалась группа из 20 человек под руководством Сикейроса, которую впустил завербованный охранник Роберт Харт. В течение нескольких минут нападавшие вели по дому огонь из пулеметов, однако Троцкий остался в живых, вместе с женой спрятавшись под кроватью. Решив, что задача выполнена, киллеры из соображений конспирации расправились с Хартом и покинули место преступления.

Когда выяснилось, что Троцкий выжил, Эйтингон воспользовался запасным планом. Завербованный НКВД Рамон Меркадер под видом бельгийского бизнесмена втерся в доверие к переводчице Троцкого и постепенно стал вхож в его дом. 20 августа 1940-го он принес революционеру якобы написанный им политический текст и попросил его прочитать. Пока Троцкий изучал документ, Меркадер достал спрятанный под плащом альпинистский ледоруб и нанес политику удар по голове. От этой атаки Троцкий не умер, он громко закричал и стал бороться с нападавшим. На его крики сбежалась охрана, которая обезвредила и избила Меркадера. Сам Троцкий после этого нападения прожил еще сутки и скончался в больнице 21 августа. Он был похоронен во дворе своего дома в Койоакане.

Меркадер же предстал перед судом, где так и не назвал своего настоящего имени, и провел в тюрьме почти 20 лет. Мексиканские власти раскрыли его личность только к началу 1950-х. Судоплатов позже рассказывал, что НКВД удалось выбить для наемника более комфортные условия содержания. Выйдя на свободу, он отправился в Советский Союз, где был встречен как герой, получил высшую государственную награду и даже получал пенсию от КГБ.

Такое отношение к Меркадеру было связано с тем, что Троцкий еще много лет воспринимался в СССР как враг народа, хотя к 1960-м годам в стране уже полным ходом шла реабилитация тех, кого в сталинские годы объявили преступником. В случае с Троцким этот процесс затянулся до 1992 года.

Юлин считает, что большая часть реабилитаций в советские годы и вовсе была проведена поспешно и необдуманно. «Часто под реабилитацию попадали вполне откровенные преступники, даже совершенно отмороженные уголовники — просто за компанию, оптом. Радует хотя бы то, что до сих пор не удалось реабилитировать Колчака, который был военным преступником, несмотря на то, что сделать это пытались уже три раза», — подчеркнул эксперт.

