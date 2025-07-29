Морской круиз за 1000 рублей из Стамбула: как попасть на Принцевы острова

Стамбул — самый востребованный город у российских туристов. Он считается Меккой для любителей древностей, шопинга и просто местом, чтобы «сменить обстановку». Стамбул — еще и крупнейший пересадочный хаб для россиян, направляющихся в Европу и страны Азии. Как в мегаполисе можно устроить себе дневной круиз по Мраморному морю, какой там пляжный отдых и сколько стоит осмотр достопримечательностей — в материале NEWS.ru.

Почему надо уехать в морской мини-круиз из Стамбула

Летом в Стамбуле температура воздуха достигает +32–34 градусов в тени в условиях влажного морского климата, ходить по достопримечательностям для «северного» человека практически невыносимо. Единственное спасение — водная прогулка на теплоходе по Босфору: на палубе обдувает прохладным ветром, и можно любоваться видами старого Стамбула — дворцом Топкапы, минаретами бывшего главного храма православного мира Айя-София и Голубой мечети.

Можно отправиться на любую городскую пристань и выбрать себе экскурсионную прогулку от двух до восьми часов за несколько тысяч рублей. Но это для любителей коллективных туров, где маршрут проложат организаторы, которые будут еще и торопиться, чтобы уложиться в график. Однако можно отправиться в морское путешествие и самостоятельно.

Как организовать самостоятельно круиз из Стамбула

Чтобы организовать небольшой круиз, достаточно прийти на любую стамбульскую пристань, откуда отправляются паромы. Паромный причал Бешикташ — один из старейших в Стамбуле, его элегантный терминал возведен еще во времена Османской империи.

В качестве места назначения можно выбрать Принцевы острова. Это одна из самых дальних точек регулярных паромных маршрутов. До самого крупного и самого дальнего острова Бююкада — полтора часа хода в одну сторону. Чтобы попасть на паром, необходимо купить IstanbulKart за 165 лир (330 рублей) и билет за 200 рублей.

Сам паром больше напоминает прогулочное судно, чем утилитарный общественный транспорт. Официант разносит по кораблю ароматный турецкий чай по 40 рублей и кофе. Чтобы не проголодаться, можно заблаговременно купить у пристани свежий турецкий бублик с кунжутом за те же 40 рублей — и «морской завтрак» на корабле обеспечен.

Паром проходит по Босфору мимо всех основных достопримечательностей с «открыточными видами» Стамбула и далее следует вдоль достаточно живописной азиатской части города. Все это видишь по левому борту. Перейдя на правую часть корабля, можно почувствовать себя практически в открытом море: раскинулась синяя морская гладь, вдалеке ждут своей очереди пройти через Босфор десятки огромных контейнеровозов и танкеров. Иногда они проходят в непосредственной близости, и прибрежный круиз действительно становится почти морским путешествием.

Паром следующий по Босфору, Стамбул Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Паром следующий по Босфору, Стамбул Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Паром следующий по Босфору, Стамбул Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вид на Стамбул с парома Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вид на Стамбул с парома Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вид на Стамбул с парома Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вид с задней стороны парома, Турция Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на пароме, Стамбул Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как Троцкий оставил след на Принцевых островах

Принцевы острова населены с античных времен. В византийскую эпоху они были местом ссылки для знатных особ, а после, во времена османского владычества, здесь располагались жалкие греческие рыбацкие деревушки. Все изменилось с середины XIX века после появления пароходов и регулярных паромных линий. Острова превратились в любимое дачное место стамбульской знати, богатых греков, армян и евреев.

Бююкада — последний из четырех Принцевых островов, к которому причаливает паром, и самая дальняя точка морского путешествия. Здесь расположены самые роскошные дворцы и виллы, многие из которых сохранились со времен османского периода. Именно здесь сохранилась самобытная деревянная турецкая архитектура, практически утраченная в Стамбуле. На Бююкаде сохранились греческие монастыри и церкви, мечети и синагога. Это богатое курортное место, куда стоит ехать любителям красивой архитектуры, чтобы отдохнуть от суетливого Стамбула.

Здесь расположены развалины дома, где после высылки из России в 1929–1933 годах жил революционер Лев Троцкий. В 2011-м дом с участком был выкуплен за баснословные по тем временам $2,5 млн. Практически сразу новые владельцы попытались его перепродать почти вдвое дороже — они рассчитывали, что государство приобретет участок и руины под музей Троцкого, но у них ничего не вышло, и место пребывает в запустении.

Смотрящие за огороженной высоким забором с колючей проволокой территорией открыли там курятник. Корреспондент NEWS.ru подозревает, что турецкие власти не хотят восстановления дома, создания музея и превращения его в место паломничества левых со всего мира.

Дом на турецком острове Бююкада у берегов Стамбула, в котором в начале 1930-х жил революционер Лев Троцкий Фото: Михаил Чернов/NEWS.ru Виды с острова Бююкада Фото: Михаил Чернов/NEWS.ru Виды с острова Бююкада Фото: Михаил Чернов/NEWS.ru Смотрящие за огороженной высоким забором с колючей проволокой участком держат на его территории курятник Фото: Михаил Чернов/NEWS.ru Дома на острове Бююкада Фото: Михаил Чернов/NEWS.ru Дома на острове Бююкада Фото: Михаил Чернов/NEWS.ru Дома на острове Бююкада Фото: Михаил Чернов/NEWS.ru Дома на острове Бююкада Фото: Михаил Чернов/NEWS.ru

Какая связь Толстого и Принцевых островов

После осмотра шикарных дворцов и прогулок по аллеям можно сесть на паром и за те же 200 рублей, но уже за 10 минут перебраться на другой остров — Хейбелиада. Тоже «дачный» остров, но куда более скромный по сравнению с соседним Бююкада.

Здесь тоже есть «русский след». Улочки с небольшими, нереставрированными или заброшенными домами окунают в атмосферу начала ХХ века и заставят вспомнить о буднях русских эмигрантов, описанных в рассказе Алексея Толстого «На острове Халки», бежавших из страны после революции и гражданской войны. На вершине медного острова (в античные времена здесь добывалась медь, откуда он и получил свое греческое название Халки) в сосновом бору стоит небольшой строгий памятник русским воинам, погибшим в турецком плену в 1828–1829 годах и захороненным здесь. Он находится около забора действующей военной базы турецких ВС.

Здесь также есть старинные греческие монастыри, церкви и небольшой пляж, расположившийся в достаточно неожиданном месте — вдалеке от пристани, под сосновым бором. Но лучшие места для загара расположены все же на другом острове — Бургазада. Хотя он, как и остальные, административно считается частью Стамбула и похож на классический пляжный курорт.

Памятник российским военнопленным периода Русско-турецкой войны 1828–1829 на острове Хейбелиада Фото: Михаил Чернов/NEWS.ru

Как потратить всего 1000 рублей на круиз по Принцевым островам

Покупка Istanbulkart для круиза — 330 рублей (165 лир). Нужно будет положить на карту 600 рублей (300 лир), если вы собираетесь посетить по крайней мере два острова, и у вас еще останется на чай на корабле. Впрочем, на паромах можно еще сэкономить до 200 рублей, выбрав линии подешевле. Отдельно придется доплатить за посещение хорошего пляжа — до 1000 рублей; и примерно столько же — за перекус в дешевом кафе на островах.

На Бююкаде у корреспондента NEWS.ru на улице из кармана выпала приличная сумма денег, на что ему сразу указали местные. Никто и не пытался присвоить себе упавшие банкноты. Зато таксисты в Стамбуле далеко не всегда так честны. Обговоренная сумма за проезд в лирах часто трансформируется в совершенно другую, когда вы, истратив местные деньги, пытаетесь расплатиться долларами.

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