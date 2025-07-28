Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 08:33

Вкуснее хачапури! Турецкие лепешки со шпинатом и брынзой — за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкие лепешки со шпинатом и брынзой — вкус Стамбула у вас дома. Эти слоеные лепешки — настоящая магия турецкой кухни! Хрустящие снаружи, сочные внутри, с ароматной начинкой из шпината и рассыпчатой брынзы, они идеальны и как самостоятельная закуска, и как сытный перекус. Готовятся без дрожжей — тесто получается тонким и слоистым, а начинка сохраняет свежесть и легкую кислинку. Подавайте их теплыми с чашкой айрана или томатным соусом — и вы перенесетесь прямиком на улочки Стамбула, где такие лепешки пекут на каждом углу.

Замесите тесто из 2 стаканов муки, 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. оливкового масла и 150 мл теплой воды. Оставьте под полотенцем на 30 минут. Тем временем обжарьте 300 г шпината с 2 зубчиками чеснока, остудите и смешайте с 200 г раскрошенной брынзы. Тесто разделите на 8 шариков, каждый раскатайте в тонкую лепешку. На половину каждой выложите начинку, накройте второй половиной и защипните края. Обжарьте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пузырьков. Сбрызните растопленным маслом и подавайте сразу!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

лепешки
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская «Герань» разнесла позиции ВСУ в Хортице и попала на видео
Десятки человек пострадали при аварии с пассажирским поездом
Российский школьник мгновенно умер от удара током на улице
В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Иностранные врачи пропали на Украине после попытки бегства за границу
Стало известно о бегстве командования одной из бригад ВСУ из Сум
Россия вошла в топ-15 по доступности бензина в Европе
В СФ сравнили главу ЕК с прогулявшей урок школьницей
Жену Трампа уличили в нежелании быть первой леди США
Шесть ракетоносцев и рой дронов взяли курс на Украину
Пассажир самолета угрожал окружающим бомбой из-за Трампа
Вкуснятина всего за 20 минут! Этот салат с огурчиками сносят со стола
Россиян предупредили о мошеннической схеме с «оформлением» шенгенских виз
«Неинтересно»: в КНДР заявили о точке невозврата в связях с Южной Кореей
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовили взрыв в Дагестане
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля
«Украинский след»: Свищев об антироссийских акциях на ЧМ в Тбилиси
«Завоевывают доверие»: мошенники прикидываются верующими для кражи денег
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.