Вкуснее хачапури! Турецкие лепешки со шпинатом и брынзой — за 15 минут

Турецкие лепешки со шпинатом и брынзой — вкус Стамбула у вас дома. Эти слоеные лепешки — настоящая магия турецкой кухни! Хрустящие снаружи, сочные внутри, с ароматной начинкой из шпината и рассыпчатой брынзы, они идеальны и как самостоятельная закуска, и как сытный перекус. Готовятся без дрожжей — тесто получается тонким и слоистым, а начинка сохраняет свежесть и легкую кислинку. Подавайте их теплыми с чашкой айрана или томатным соусом — и вы перенесетесь прямиком на улочки Стамбула, где такие лепешки пекут на каждом углу.

Замесите тесто из 2 стаканов муки, 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. оливкового масла и 150 мл теплой воды. Оставьте под полотенцем на 30 минут. Тем временем обжарьте 300 г шпината с 2 зубчиками чеснока, остудите и смешайте с 200 г раскрошенной брынзы. Тесто разделите на 8 шариков, каждый раскатайте в тонкую лепешку. На половину каждой выложите начинку, накройте второй половиной и защипните края. Обжарьте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пузырьков. Сбрызните растопленным маслом и подавайте сразу!

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