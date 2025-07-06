Куда поехать на море в июле-2025: Топ-10 лучших направлений

Июль — пик летнего сезона, когда миллионы россиян задаются вопросом: куда поехать на море, чтобы сочетать комфорт, красоту и доступность? Мы собрали топ-10 направлений, учитывая погоду, стоимость и уникальные преимущества каждого варианта. В том числе, если вы уже планируете, куда поехать на море в 2025 году, эти рекомендации помогут сориентироваться в трендах.

Черноморские курорты: бюджетно и без виз

Классика отдыха на море в России.

Сочи

В июле воздух прогревается до +28–30°C, море — до +25°C. Инфраструктура курорта включает сотни пляжей, аквапарки, парки развлечений и экскурсии в горные районы. Цены начинаются от 100 тыс. рублей за 10 ночей на двоих в отелях 3*. Идеально для семей с детьми. Помимо знаменитой набережной и Олимпийского парка, стоит посетить дендрарий и каньоны реки Псахо. Для любителей активного отдыха открыты маршруты в Кавказский биосферный заповедник, а в вечернее время зажигаются огни парка «Ривьера» с концертами и фестивалями уличной еды.

Крым

Полуостров предлагает разнообразие: от шумной Ялты до уединенных бухт Феодосии. В июле здесь сухо и солнечно (+27–30°C), а море прогрето до +24°C. Крым хорош для совмещения пляжного отдыха с экскурсиями (Херсонес, Ливадийский дворец). Цены сопоставимы с Сочи, но можно сэкономить, арендуя частный сектор. Южный берег Крыма славится виноградниками и дегустациями в Массандре, а в Судаке проходит фестиваль «Генуэзский шлем» у стен древней крепости. Мыс Тарханкут на западе привлекает дайверов подводным музеем скульптур, а в Балаклаве можно арендовать яхту для прогулки по бухтам, напоминающим норвежские фьорды.

Абхазия

Лучший ответ на вопрос «куда поехать на море в России» без загранпаспорта. Гагра, Пицунда и Новый Афон манят чистым морем (+26°C), субтропической зеленью и оздоровительными пансионатами. Цены — от 87 тыс. рублей за 10 ночей с перелетом. Гагра привлекает тенистыми парками эпохи княжества Ольденбургского, а Пицунда — реликтовой сосновой рощей, чей воздух целебен для дыхательной системы. В Новом Афоне обязателен визит в пещеру с подземными озерами и на водопад Псырцха. Для гурманов — рестораны с аджарскими хачапури и свежими мидиями, выловленными у берегов Гудауты.

Куда поехать на море в 2025 году Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Заграничные направления: теплое море и «все включено»

Надоело отдыхать на родных просторах и хочется за границу? Советуем обратить внимание на Турцию, Грецию и Кипр.

Турция

Лидер по спросу у россиян. Анталья, Кемер и Бодрум предлагают систему «ультра все включено», аквапарки и экскурсии к Памуккале. На Средиземноморье жарко (+35°C), на Эгейском побережье (Бодрум, Мармарис) — суше. Минимальная цена тура — от 204 тыс. рублей на двоих. Для тех, кто размышляет, куда поехать на море за границу с детьми, Турция — беспроигрышный вариант. В июле особенно оживлен базар в Аланье, где можно купить специи, керамику и текстиль. Новый тренд — гастротуры по анатолийским деревням с мастер-классами по приготовлению кебаба и баклавы. Любителям истории понравятся руины Перге и Аспендоса в окрестностях Антальи.

Греция

Для тех, кто ищет, куда поехать на море за границу без экстремальной жары. Острова Крит и Родос популярны, но менее знойны (до +30°C), Халкидики с их сосновыми лесами и бирюзовым морем (+26°C). Пляжи с «Голубым флагом», таверны и античные руины — идеальный формат отдыха на море в июле. На Крите стоит посетить Кносский дворец и ущелье Самария, а на Санторини — встретить закат в Ие. В июле на Родосе проходит Фестиваль света, когда старый город освещают тысячи свечей. Из Халкидиков легко добраться до Афона: даже если вы не сможете войти в монастыри, круиз вдоль святой горы оставит незабываемые впечатления.

Куда поехать отдыхать Фото: Markus Lange/Global Look Press

Кипр

В июле на острове сухо, море прогрето до +27°C. Лучшие курорты — Ларнака (песчаные пляжи) и Пафос. Для поездки нужна виза, но ее оформление упрощено. Цены — от 135 тыс. рублей за тур с пересадкой. Кипр идеален для дайвинга: у берегов Айя-Напы лежит затонувший паром «Зенобия». В Троодосских горах можно спастись от дневного зноя, посетив деревню Лефкара с кружевными мастерскими или винодельни региона.

Экзотические варианты: райские острова и luxury-формат

Хочется экзотики? Отправляйтесь в ОАЭ, на Мальдивы или Сейшелы.

ОАЭ

Ответ для тех, кого не пугает жара (+40°C). Дубай и Шарджа в июле — это кондиционированные отели, шопинг со скидками до 70% и аквапарки. Море прогрето до +32°C, а ночная жизнь не затихает. Бюджетный отдых возможен: туры — от 121 тыс. рублей. Вечером оживают набережная Dubai Marina и фонтан Dubai Fountain, а для семей работает гигантский аквариум в Dubai Mall. Экскурсия в пустыню на джипах с ужином в бедуинском стиле — обязательный пункт программы. Новинка — музей будущего с интерактивными экспозициями об освоении космоса.

Подробный гид по топ-10 направлениям: черноморские курорты, заграничные варианты и экзотика. Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Мальдивы

В июле отдых на море за границей может быть сказочным! Дожди кратковременны, температура воды — +29°C, а виллы над бирюзовой лагуной создают атмосферу медового месяца. Цены высоки (от 250 тыс. рублей), но включают трансферы на гидросамолете и ужины при свечах на песке. Снорклинг с мантами и черепахами, спа-процедуры над водой и морская рыбалка — вот чем заполняют дни гости. В июле на атолле Баа проходит фестиваль китовых акул — уникальный шанс увидеть гигантов в их естественной среде.

Сейшелы

Альтернатива Мальдивам с более зелеными пляжами и валунами. В июле здесь сухой сезон (+30°C), идеальный для дайвинга среди кораллов. Виза не нужна, но перелет долгий. Пляж Анс Сурс-д’Аржан с гранитными скалами — визитная карточка архипелага. На Праслине растет знаменитый кокос де мер, а в заповеднике Валле-де-Мэ можно увидеть черных попугаев. Для романтиков — частные круизы на катамаране к острову Курьез, где водятся гигантские черепахи.

Узнайте, куда поехать на море в 2025 году! Фото: Xinhua/Dong Jianghui/Global Look Press

Что учесть при выборе направления

Бюджет: Абхазия и Сочи — самые доступные, Мальдивы и Сейшелы — премиум.

Погода: в Турции и ОАЭ экстремально жарко — выбирайте отели с крытыми бассейнами. В Греции и на Кипре климат мягче (+27–30°C), но вечером может потребоваться легкая кофта.

Специфика июля: на Черноморье возможны кратковременные ливни, на Мальдивах — ветра для серфинга, в ОАЭ — сезон распродаж.

Без виз: Абхазия, Турция, ОАЭ не требуют виз. Для Греции и Кипра нужен шенген, но оформление ускорено для турпутевок.

Каждое направление открывает свой сегмент мечты — от винно-гастрономических туров по Крыму до сафари с китовыми акулами на Мальдивах. Главное — выбрать то, что резонирует с вашим ритмом жизни. Помните: куда поехать в июле на море за границу — это не только вопрос бюджета, но и выбор в соответствии с собственными предпочтениями.