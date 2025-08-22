Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 00:00

«Не понимаете русский? Надо выучить!» Как Лавров ставит Запад на место

Сергей Лавров в представлении ИИ Сергей Лавров в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

На прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в свитере с надписью: «СССР». «Это часть нашей жизни, наша история, наша родина», — объяснил свой выбор глава МИД в интервью ВГТРК по возвращении из Анкориджа. В мире высокой дипломатии не бывает случайностей. О том, что значит для России «феномен Лаврова» и какие слова он выбирает для врагов и для друзей, — в материале NEWS.ru.

Почему Лавров — один из самых влиятельных дипломатов в мире

Сергей Лавров возглавляет российский МИД на протяжении почти четверти века. «У Сергея Викторовича [Лаврова] фундаментальные познания в международной политике и дипломатии. Он обладает огромным опытом, полученным в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности и на других постах», — отметил в беседе с NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, опыт Лаврова без преувеличения колоссален. «Практически 25 лет он возглавляет наш МИД, и он никогда ни с кем не заигрывает, но и всегда остается максимально тактичным и выдержанным. Я думаю, этим и объясняется его авторитет и влияние», — считает сенатор.

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По мнению депутата Госдумы, руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, глава российского внешнеполитического ведомства — фигура исторического масштаба. «Его действительно можно отнести к дипломатам старой школы в самом лучшем понимании этого слова. Это подразумевает блестящее образование, эрудицию, быстроту ума, устойчивость к стрессам, готовность к запредельным нагрузкам и многое другое, что в целом называют профессионализмом», — сказал Миронов NEWS.ru.

Что говорил Лавров о планах Запада

«Так же как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил „под ружье“ большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину „по доверенности“ ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — окончательного решения „русского вопроса“. А Гитлер хотел окончательно решить „еврейский вопрос“. Тут та же история», — напомнил Лавров на пресс-конференции в 2022 году.

Вот еще несколько показательных цитат Лаврова:

«Американцы и Запад в целом любят отменять все то, что не отвечает их интересам», — заявил он ведущему программы «Большая игра» Дмитрию Саймсу в 2023 году.

«Запад одурманен своим мнимым „величием“, безнаказанностью, самоприсвоенным правом вершить судьбы всех народов мира», — добавил Лавров в январе 2025 года.

«У нас есть такая еженедельная программа на телевидении, называется „Международное обозрение“. Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта „международное оборзение“», — так министр прокомментировал ситуацию с памятниками советским воинам в Прибалтике в мае 2022 года.

«США пытаются диктовать всему миру правила. Эта болезнь застарелая, и она пройдет», — отмечал он еще 2016 году.

Фото: МИД РФ/РИА Новости

Чему Лавров учит США и Европу

«Как кадровый дипломат, выпускник МГИМО он свято чтит традиции отечественной дипломатической школы», — считает Миронов. По его словам, за годы своей службы Сергей Лавров прошел такую школу, что никакой критикой, шантажом или угрозами его не сломить и не запугать. «Он сам может приложить недалеких оппонентов убийственными аргументами, а если надо, то и крепким словцом. Все это приближает неизбежную победу России!» — добавил Миронов.

Лавров порой объясняет принципы международной политики жестко, но наглядно и доходчиво.

«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие „пацан сказал — пацан сделал“. Вот такие понятия должны соблюдаться и на международном уровне», — заявил Лавров в интервью RT в феврале 2022 года. И, судя по предварительным результатам недавнего саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, урок пошел впрок.

«Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит», — предупреждал глава российского МИД в 2014 году.

А вот и еще один совет от Сергея Лаврова, к которому стоит прислушаться. «Вы не понимаете русский? Пришло время выучить!» — говорил он на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2022 года, обращаясь к странам Запада.

