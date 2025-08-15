Лавров в свитере СССР, лось на базе: как США готовят саммит Путина и Трампа

Лавров в свитере СССР, лось на базе: как США готовят саммит Путина и Трампа

До исторического саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остались считаные часы, но мир уже получил большую порцию сенсаций. Российские дипломаты успели шокировать американцев и поиздеваться над украинским лидером Владимиром Зеленским, а журналисты кремлевского пула — оценить американское гостеприимство. Что происходит на Аляске накануне переговоров — в материале NEWS.ru.

Как Лавров на Аляске озадачил весь мир

Самым ярким эпизодом в преддверии саммита стало появление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анкоридже. Глава МИД прибыл в отель на Аляске в белой кофте с надписью «СССР» и черном жилете. Журналисты заметили министра в тот момент, когда он подходил к кортежу, выйдя из аэропорта. Лавров отметил, что это не первая его поездка на полуостров.

Выбор одежды с советской символикой на американской земле можно расценить как символический жест перед важными переговорами о будущем мирового порядка, рассказал в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Все это можно интерпретировать по-разному. Были СССР, холодная война, но мы помним и периоды тесного сотрудничества, а также разрядку. Развивались совместные проекты, несмотря на конфронтацию. Она есть и сейчас, но пришло время для разрядки», — отметил он.

По мнению Блохина, никто не знает, какие у Лаврова ассоциации, их может быть очень много.

Это мощный сигнал американцам, сказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Наш министр показывает, с кем американцы имеют дело. Россия — это сверхдержава с богатейшей историей, культурой, традициями, со своей исторической территорией. А главное — со своими национальными интересами, которые надо уважать и которые она готова отстаивать, в том числе с использованием мощнейших вооруженных сил», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев спросил у дипломата, ощущает ли он мандраж перед мероприятием.

«А что это такое?» — воскликнул глава внешнеполитического ведомства.

Как Захарова потроллила Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронически отреагировала на появление лося вблизи площадки российско-американских переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Он попытался проникнуть на объект.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — заявила дипломат в своем Telegram-канале, опубликовав видео с животным.

Захарова напомнила, что президент Украины выражал большое желание принять участие во встрече лидеров России и США.

Сравнение с лосем для Зеленского должно быть лестным, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Лось — большое, доброе животное, вызывающее позитивные эмоции у россиян. Зеленский — это что-то навязчивое и более мерзкое. Его лучше сравнить с черной грязной навозной мухой, которая летает вокруг и жужжит мерзко и все от нее отмахиваются. В конечном итоге ее прибьют газетой», — сказал парламентарий.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Журналисты США приняли мужчину с русской внешностью за Пескова

Американские журналисты приняли в Анкоридже гражданина с русской внешностью за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Интернет-портал Аляски The Alaska Landmine выложил снимки, на которых мужчина с седыми волосами разговаривает с людьми около местного ресторана Jen’s.

«Черт возьми, Дмитрий Песков находится в ресторане Jen’s в Анкоридже в сопровождении мужчин русской внешности», — сказано в публикации.

14 августа Песков вылетел на Аляску вместе с другими участниками переговорной группы. СМИ не сообщали, что он посещал заведения общепита в Анкоридже.

Поселили в спартанских условиях: почему российские журналисты ночуют на стадионе в Анкоридже

Подготовка к саммиту обернулась неожиданными бытовыми трудностями для российской прессы. Журналисты из кремлевского пула столкнулись с нехваткой гостиничных мест в Анкоридже и были вынуждены ночевать на раскладушках в местном спортивном центре.

«Встреча Путина и Трампа вызвала небывалый ажиотаж на Аляске. В гостиницах нет свободных мест, а журналистов пула предлагают поселить на стадионе», — рассказал Юнашев.

По его словам, в Анкоридже осталось лишь несколько отелей, стоимость проживания в которых превышает 70 тысяч рублей в сутки. В то же время проживание в спортивном центре предоставляется бесплатно. В итоге российских репортеров разместили на стадионе Alaska Airlines Center, где проходят концерты и игры по баскетболу.

Самолет с журналистами летел чуть менее 10 часов, пересек Берингов пролив и приземлился на Аляске. Всего на полуострове сели три российских спецборта.

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам. 15 августа в Анкоридже на Аляске пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Почему из-за саммита Путина и Трампа запаниковали спецслужбы США

Подготовка встречи президентов России и США превратилась в серьезный вызов для Секретной службы США. Американские службы безопасности назвали организацию саммита настоящим спринтом.

Западное экспертное сообщество с тревогой ждет итогов переговоров Трампа и Путина.

Как отметила британская газета Financial Times, рядом с американским лидером почти нет людей, которые разбираются в России. Эксперты опасаются, что это может стать одним из факторов, который приведет к дипломатическому триумфу российского президента.

Трамп планирует лично встретить Путина с особыми почестями. Американский лидер намерен организовать церемониальный прием на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Для российского президента должны расстелить красную дорожку.

Читайте также:

«США признают Крым»: шок-прогноз ИИ об итогах встречи Путина и Трампа

«Наглый, подлейший обман!» Как русская Аляска стала вдруг американской

Как будут охранять Путина и Трампа на Аляске, возможны ли провокации