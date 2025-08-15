Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где разместили прибывших на Аляску российских журналистов

Прибывших в Анкоридж российских журналистов разместили в спортивном центре университета Аляски Alaska Airlines Center, сообщает РБК. По данным издания, представителей СМИ заселили в «импровизированные апартаменты».

Самолет с журналистами пролетел чуть менее 10 часов, пересек Берингов пролив и приземлился на Аляске. Сотрудники российских СМИ еще не побывали в пресс-центре, там они позже встретятся с иностранными коллегами.

Всего на Аляске сели три российских спецборта. Журналисты кремлевского пула вылетели из Внуково 14 августа в 16:24 и прибыли в Анкоридж в 15:09 по местному времени (02:09 мск 15 августа).

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только президентов и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев примет участие в саммите на Аляске. Он войдет в состав официальной российской делегации.

