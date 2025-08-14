Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 23:42

Саммит на Аляске назвали серьезным вызовом спецслужбам США

Bloomberg: саммит президентов на Аляске мобилизовал всю Секретную службу США

Объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Фото: Zuma\TASS

Организация саммита на Аляске стала серьезным испытанием для Секретной службы США, пишет Bloomberg. По данным агентства, подготовка напоминала экстремальный забег из-за сжатых сроков и удаленности места встречи.

Решение провести переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа именно в Анкоридже поставило спецслужбы перед сложнейшими логистическими задачами. Хотя встреча проходит на американской земле, что упрощает перемещение ресурсов, географическая изоляция Аляски сама по себе стала огромной проблемой.

В сжатые сроки потребовалось перебросить в Анкоридж сотни агентов Секретной службы, обеспечить их жильем и транспортом. Небольшой местный рынок аренды автомобилей не справился с таким наплывом. Агентам пришлось доставлять машины из других регионов Аляски и даже из континентальной части США, что значительно усложнило и без того напряженную подготовку.

Дополнительным фактором давления стало то, что параллельно Секретная служба активно готовится к обеспечению безопасности во время высокого уровня недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Таким образом, агентство работает на два стратегически важных фронта одновременно, что создает беспрецедентную нагрузку на его ресурсы и персонал.

Ранее стало известно, что жители Анкориджа не заметили особых приготовлений к саммиту президентов двух стран. Как сообщила россиянка Ирина, среди местных нет заметного оживления, а сам город выглядит как обычно, без видимых масштабных приготовлений к приему высоких делегаций.

саммиты
Аляска
спецслужбы
безопасность
