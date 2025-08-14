«Думали, фейк»: жительница Анкориджа рассказала о реакции на саммит РФ—США Россиянка из Анкориджа сообщила о спокойной реакции жителей на саммит РФ — США

Жители Анкориджа не заметили особых приготовлений к саммиту президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщила «Газете.Ru» россиянка Ирина, проживающая там более 15 лет. По ее словам, среди местных нет заметного оживления, а сам город выглядит как обычно, без видимых масштабных приготовлений к приему высоких делегаций.

Возможно, активные обсуждения идут в отдельных группах, но подтвердить это женщина не взялась. Первоначально информация о саммите показалась ей недостоверной.

Сначала новость показалась фейком, но потом она пошла по всем новостям, и реакция с моей стороны была смешанной — и радость, и неверие в продуктивность этой встречи, и надежды, — сказала Ирина.

Она также отметила, что Аляска встретит делегации относительно комфортной для августа погодой. По данным местного гидрометцентра, 15 августа ожидается около 15 градусов тепла и облачность.

Ранее сообщалось, что коренные жители Аляски многими своими благами обязаны Советскому Союзу. Как заявил русско-американский бизнесмен из Анкориджа на условиях анонимности, ключевую роль сыграла пропагандистская дуэль сверхдержав.