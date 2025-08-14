Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, как Советский Союз невольно обогатил коренных аляскинцев

РИАН: жители Аляски благодарны СССР за многие нынешние блага

Аляска Аляска Фото: Stefan Wackerhagen/Global Look Press

Коренные жители Аляски многими своими благами обязаны Советскому Союзу, заявил РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа на условиях анонимности. По его словам, ключевую роль сыграла пропагандистская дуэль сверхдержав.

Когда США обвиняли СССР в нарушениях прав человека, советская сторона в конце 1960-х — начале 1970-х нанесла контрудар, указав на притеснение коренного населения Аляски. Это заявление, по версии рассказчика, заставило американские власти «засуетиться» и пойти на масштабные уступки.

Результатом стало принятие в 1971 году исторического Закона об урегулировании претензий коренных народов Аляски (ANCSA). Этот документ кардинально изменил положение аборигенов штата.

Те аляскинцы, кто знают историю, благодарны СССР вот в каком плане <…>. Фактически то, что коренные народы Аляски имеют сейчас, они получили благодаря СССР, — пояснил предприниматель.

ANCSA позволил коренным жителям получить контроль над огромными территориями — около 44 млн акров земли — и значительные финансовые средства. Власти выплатили компенсацию в размере $962,5 млн через созданные 12 региональных и более 200 местных корпораций. Они до сих пор управляют этими активами и способствуют экономическому развитию общин.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США временно разрешило финансовые транзакции из РФ, необходимые для подготовки и проведения саммита на Аляске. Специальное исключение из санкций будет действовать до 20 августа.

