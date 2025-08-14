Журналистам из РФ предложили расположиться на стадионе во время саммита

Во время саммита между Россией и США, который состоится на Аляске, представителям российских СМИ предложили разместиться на стадионе, рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Это связано с отсутствием мест в гостиницах.

Встреча Путина и Трампа вызвала небывалый ажиотаж на Аляске: в гостиницах нет свободных мест, а журналистов пула предлагают поселить на стадионе, — говорится в сообщении.

Как сообщил Юнашев, в Анкоридже осталось лишь несколько отелей, где стоимость проживания в сутки превышает 70 тысяч рублей. В то же время на стадионе проживание предоставляется бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Анкоридже проводят мероприятия по очистке улиц от бездомных. 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон встретятся Путин и Трамп, поэтому в городе усилены меры безопасности. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В небе много вертолетов, в городе нет российской символики.

До этого военный летчик Владимир Попов оценил безопасность военной базы, где пройдут переговоры лидеров РФ и США. По его словам, она надежно защищена и имеет развитую инфраструктуру, включая комплекс для приема самолетов и военный городок для размещения персонала. На базе созданы комфортные условия для пребывания высокопоставленных гостей и обеспечены все меры безопасности.