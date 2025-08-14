Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 19:34

Генерал оценил безопасность военной базы, где встретятся Путин и Трамп

Генерал Попов: место встречи Трампа и Путина на Аляске хорошо защищено

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Военная база, где состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, имеет хорошую защиту и инфраструктуру, заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru. Он отметил, что на ней есть все необходимое для комфортного пребывания высокопоставленных гостей.

На военной базе обеспечат хорошую безопасность президентам. Напомню, климатогеографические условия самой Аляски довольно аскетичные, следовательно, не предполагают большого количества туристов и гостей, — рассказал Попов.

Он отметил, что на территории имеется обширный взлетно-посадочный комплекс, способный принимать крупные воздушные суда, а также крупный военный городок для размещения офицерского состава, призывников и контрактников. Попов подчеркнул, что на территории комплекса есть все, что может потребоваться для работы и отдыха президентов и их окружения. Он выразил надежду на то, что встреча пройдёт в дружественной атмосфере и без происшествий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на отечественных микроавтобусах Aurus. Транспортные средства доставят специальным рейсом на самолете Ил-96. Он уже готов к вылету, время которого пока не уточняется. Встреча с лидером США запланирована на 15 августа, переговоры начнутся около 22:30 по московскому времени.

Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Аляска
