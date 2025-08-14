Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях

Во время своего визита на Аляску президент России Владимир Путин будет передвигаться на отечественных автомобилях — микроавтобусах Aurus, передает KP.RU. По данным издания, транспорт доставят в американский штат специальным бортом Ил-96.
Из статьи следует, что борт главы государства уже готов к полету, все подготовительные мероприятия завершены. Точное время вылета неизвестно. Сами переговоры лидеров России и США начнутся 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск).
Тем временем стало известно, что вылетевший из аэропорта Внуково другой спецборт уже прибыл на Аляску. На борту, вероятно, находится одна из передовых групп. Ее задачей является подготовка встречи лидеров и их команд.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп вылетит на Аляску утром в пятницу, 15 августа. Он рассчитывает на успешную встречу со своим коллегой. Вероятность успеха он оценил в 75%. Также политик надеется на совместную с Владимиром Путиным пресс-конференцию по итогам переговоров. Он признался, что данный вопрос пока не обсуждался.