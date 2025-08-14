Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 18:42

Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях

Aurus для Путина доставят на Аляску спецбортом

Во время своего визита на Аляску президент России Владимир Путин будет передвигаться на отечественных автомобилях — микроавтобусах Aurus, передает KP.RU. По данным издания, транспорт доставят в американский штат специальным бортом Ил-96.

Из статьи следует, что борт главы государства уже готов к полету, все подготовительные мероприятия завершены. Точное время вылета неизвестно. Сами переговоры лидеров России и США начнутся 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск).

Тем временем стало известно, что вылетевший из аэропорта Внуково другой спецборт уже прибыл на Аляску. На борту, вероятно, находится одна из передовых групп. Ее задачей является подготовка встречи лидеров и их команд.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп вылетит на Аляску утром в пятницу, 15 августа. Он рассчитывает на успешную встречу со своим коллегой. Вероятность успеха он оценил в 75%. Также политик надеется на совместную с Владимиром Путиным пресс-конференцию по итогам переговоров. Он признался, что данный вопрос пока не обсуждался.

Владимир Путин
транспорт
машины
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексиканка победила в ультрамарафоне благодаря народным традициям
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.