Раскрыто, как атака ВСУ на дамбу скажется на позициях РФ под Харьковом Военэксперт Селиванов: атака ВСУ на дамбу не остановит армию РФ под Харьковом

Атака Вооруженных сил Украины на Белгородское водохранилище не повлияет на продвижение российской армии в Харьковской области, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Селиванов. Он подчеркнул, что ВС России обеспечивают условия для дополнительной защиты объекта.

Что касается медийных спекуляций по поводу возможного использования Белгородского водохранилища для создания дополнительных препятствий на пути наступления российских войск в Харьковской области, то они являются преувеличенными. Полное разрушение плотины противником пока не достигнуто. И не факт, что оно будет, с учетом принимаемых в данный момент ВС РФ мер дополнительной защиты объекта, — объяснил Селиванов.

Военный эксперт обратил внимание на приближение холодов, которые приведут к замерзанию водоемов и обеспечат их проходимость. Также он исключил вероятность долговременного подтопления в результате подрыва дамбы.

Подтопление некоторых участков местности вряд ли будет иметь долговременный характер. Так, например, при разрушении Каховской ГЭС большая часть воды ушла уже через неделю. Стратегическое наступление ВС РФ осуществляется одновременно практически на всем фронте, и в случае временного торможения на одном из участков критического значения это иметь не будет. Войска могут быть переброшены на другой участок фронта с целью создать для противника, возможно, еще более серьезную угрозу. Кроме того, предстоящие заморозки, которые обычно приводят к замерзанию местных водоемов, сделают их вполне проходимыми для наших войск, — резюмировал Селиванов.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что дамбу Белгородского водохранилища атаковали бойцы командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди (позывной Мадьяр). По словам журналиста, удары наносил 1-й отдельный центр СБС.