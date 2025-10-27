Пушилин дал прогноз по ситуации под Покровском для ВСУ Пушилин: ВСУ долго не удержатся в районе Покровска

ВСУ долго не удержатся в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», их пути снабжения полностью перерезаны, а накопленных запасов для обороны не хватит.

Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию, — сказал Пушилин.

Пушилин отметил, что бойцы ВСУ испытывают и психологические трудности. Он пояснил, что, когда находишься в обороне, есть понимание: если наступит критическая точка, останется возможность отступить, однако сейчас такой возможности для ВСУ, по сути, нет.

Также глава ДНР добавил, что этот психологический эффект сохраняется независимо от того, создал ли противник запасы в районе Красноармейска или нет. При этом Пушилин допустил, что запасы, скорее всего, были подготовлены, поскольку это выглядело бы логичным шагом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ оказались в сложном положении в Красноармейске. По его словам, в городе и окрестностях идут жесткие бои.