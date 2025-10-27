Домашний клюквенный морс: рецепт — спасение от простуды

Клюквенный морс — один из самых популярных напитков, особенно в осенне-зимний период. Он не только вкусный, но и очень полезный для здоровья благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов, которые помогают поддерживать иммунную систему.

Ингредиенты

Клюква свежая или замороженная — 300 г

Вода питьевая — 2 литра

Сахарный песок — 150–200 г (по вкусу)

Мед — 1–2 ст. л. (по желанию)

Лимонный сок — 1 ст. л. (опционально)

Пошаговый рецепт

Промойте клюкву под холодной водой. Если используете замороженную ягоду, дайте ей слегка оттаять при комнатной температуре.

Разотрите клюкву в пюре с помощью блендера или толкушки. Получившийся сок процедите через марлю или сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. Оставьте сок в стороне.

Залейте клюквенные выжимки (после отжатия сока) 2 литрами воды и доведите до кипения. После закипания варите на слабом огне 10–15 минут.

Процедите отвар через сито, чтобы убрать остатки ягод, и добавьте сахар. Хорошо размешайте до полного растворения. Если хотите сделать напиток более натуральным, можно добавить мед вместо сахара.

Дайте отвару немного остыть и смешайте его с клюквенным соком. Добавьте лимонный сок для легкой кислинки, если это нужно по вкусу.

Оставьте морс охлаждаться при комнатной температуре или поставьте его в холодильник для подачи в охлажденном виде. Напиток готов!

Полезные советы:

Для более насыщенного вкуса морс можно настаивать в течение нескольких часов в холодильнике.

Морс можно подсластить медом только после того, как он немного остынет, чтобы сохранить полезные свойства меда.

Храните морс в холодильнике не более 2–3 дней.

Вот полезная информация о морсе:

калорийность морса — около 40 ккал на 100 мл;

время приготовления: 30 минут.

