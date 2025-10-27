Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:53

Домашний клюквенный морс: рецепт — спасение от простуды

Морс из клюквы Морс из клюквы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клюквенный морс — один из самых популярных напитков, особенно в осенне-зимний период. Он не только вкусный, но и очень полезный для здоровья благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов, которые помогают поддерживать иммунную систему.

Ингредиенты

  • Клюква свежая или замороженная — 300 г
  • Вода питьевая — 2 литра
  • Сахарный песок — 150–200 г (по вкусу)
  • Мед — 1–2 ст. л. (по желанию)
  • Лимонный сок — 1 ст. л. (опционально)

Пошаговый рецепт

Промойте клюкву под холодной водой. Если используете замороженную ягоду, дайте ей слегка оттаять при комнатной температуре.

Разотрите клюкву в пюре с помощью блендера или толкушки. Получившийся сок процедите через марлю или сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. Оставьте сок в стороне.

Залейте клюквенные выжимки (после отжатия сока) 2 литрами воды и доведите до кипения. После закипания варите на слабом огне 10–15 минут.

Процедите отвар через сито, чтобы убрать остатки ягод, и добавьте сахар. Хорошо размешайте до полного растворения. Если хотите сделать напиток более натуральным, можно добавить мед вместо сахара.

Дайте отвару немного остыть и смешайте его с клюквенным соком. Добавьте лимонный сок для легкой кислинки, если это нужно по вкусу.

Оставьте морс охлаждаться при комнатной температуре или поставьте его в холодильник для подачи в охлажденном виде. Напиток готов!

Полезные советы:

  • Для более насыщенного вкуса морс можно настаивать в течение нескольких часов в холодильнике.
  • Морс можно подсластить медом только после того, как он немного остынет, чтобы сохранить полезные свойства меда.
  • Храните морс в холодильнике не более 2–3 дней.

Вот полезная информация о морсе:

  • калорийность морса — около 40 ккал на 100 мл;
  • время приготовления: 30 минут.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: морковный торт.

блюда
еда
клюква
кулинария
кухня
напитки
продукты
рецепт
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
