Почти 400 мигрантов задержали в московских хостелах Спецназ Росгвардии задержал 370 мигрантов в хостелах Москвы

Спецназ Росгвардии в ходе рейда по столичным хостелам задержал более 370 мигрантов, которые нарушили правила пребывания на территории города, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Подразделение ОМОН «Авангард» обеспечило силовое прикрытие сотрудникам Следственного комитета.

Все задержанные переданы в органы внутренних дел для документального оформления правонарушений, связанных с несоблюдением режима нахождения на складских и производственных объектах Москвы.

Ранее комнату с мигрантами обнаружили в вентиляционных камерах подземного паркинга в московском жилом комплексе «Михалковский». Происходящее на видео сняла разгневанная местная жительница. По ее словам, она «поймала с поличным» иностранного курьера и устроила ему допрос.

До этого полицейские задержали пять человек по подозрению в незаконной легализации в России свыше трех тысяч мигрантов. Среди них — трое возможных организаторов схемы и их сообщники, подготавливавшие липовые документы. Также в числе задержанных есть иностранец — мужчину использовали номинальным директором в фирмах.