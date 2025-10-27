Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:30

Мигранты устроили ночлежку на подземной парковке жилого комплекса

Незаконный хостел для мигрантов организовали в ЖК «Михалковский» в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Комнату с мигрантами обнаружили в вентиляционных камерах подземного паркинга в московском жилом комплексе «Михалковский», сообщили в пресс-службе СК РФ. Происходящее на видео сняла разгневанная местная жительница. По ее словам, она «поймала с поличным» иностранного курьера и устроила ему допрос.

За дверью в вентиляционное помещение, куда направлялся мужчина, расположился хостел с тремя кроватями, тумбочкой и личными вещами. Находившиеся там мигранты не смогли объяснить, на каком основании проживают в помещении. Следственный комитет начал проверку.

Они бесплатно пользуются водой, электричеством и отоплением, а расходы перекладываются на собственников квартир, — отметили в ведомстве.

Ранее в Москве в результате массовой драки рабочих в ЖК «Прокшино» в территориальный отдел полиции было доставлено около 40 человек для дальнейшего разбирательства. По данным представителя МВД РФ Ирины Волк, возбуждено уголовное дело.

До этого в Нижегородской области осудили организованную преступную группировку за оформление поддельных документов для нелегальных мигрантов. Банда штамповала фиктивные бумаги от имени подконтрольных фирм, где иностранцы числились работниками.

мигранты
Москва
нелегалы
жилые комплексы
