После массовой драки в московском ЖК «Прокшино» задержали около 40 человек

В Москве в результате массовой драки рабочих в ЖК «Прокшино» в территориальный отдел полиции доставлено около 40 человек для дальнейшего разбирательства, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело.

Волк отметила, что полиция оперативно прибыла на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов провели комплекс мероприятий, в результате которых произведены задержания. В настоящий момент подозреваемые проверяются на возможную причастность к совершенному преступлению.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что количество драк среди рабочих снизится при сокращении числа иностранных специалистов на стройках. По его мнению, конфликты на улицах представляют особую опасность, так как могут привести к случайным жертвам среди прохожих. Матвеев считает, что ужесточение контроля за количеством мигрантов в стране и сокращение числа иностранных рабочих — необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов.