В Госдуме высказались о массовой драке рабочих в Новой Москве

Количество драк рабочих снизится, если сократить число иностранных специалистов на стройках, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, опасность подобных потасовок заключается в том, что они начали происходить в общественных местах.
Сам факт того, что конфликты выплескиваются на улицы, а не ограничиваются бытовками. Уровень правопорядка требует более жестких мер с точки зрения количества мигрантов, находящихся в стране. Понятно, что в таких конфликтах могут быть случайные жертвы со стороны прохожих. Сегодня они палками, завтра из травматического оружия, послезавтра — из огнестрельного. Только сокращение количества рабочих из-за рубежа даст сокращение такого рода историй. А причины уже не важны, — добавил Матвеев.
Ранее сообщалось, что толпа рабочих устроила драку в ЖК «Прокшино». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам. На место инцидента выезжали правоохранители и скорая.
До этого стало известно, что в Краснотурьинске девочки-подростки жестоко избили 16-летнюю сверстницу, поставили ее на колени и снимали происходящее на видео. Правоохранительные органы уже нашли всех участниц.