В Госдуме высказались о массовой драке рабочих в Новой Москве Депутат Матвеев: сокращение числа мигрантов на стройках снизит количество драк

Количество драк рабочих снизится, если сократить число иностранных специалистов на стройках, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, опасность подобных потасовок заключается в том, что они начали происходить в общественных местах.

Сам факт того, что конфликты выплескиваются на улицы, а не ограничиваются бытовками. Уровень правопорядка требует более жестких мер с точки зрения количества мигрантов, находящихся в стране. Понятно, что в таких конфликтах могут быть случайные жертвы со стороны прохожих. Сегодня они палками, завтра из травматического оружия, послезавтра — из огнестрельного. Только сокращение количества рабочих из-за рубежа даст сокращение такого рода историй. А причины уже не важны, — добавил Матвеев.

Ранее сообщалось, что толпа рабочих устроила драку в ЖК «Прокшино». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам. На место инцидента выезжали правоохранители и скорая.

До этого стало известно, что в Краснотурьинске девочки-подростки жестоко избили 16-летнюю сверстницу, поставили ее на колени и снимали происходящее на видео. Правоохранительные органы уже нашли всех участниц.