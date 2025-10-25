Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 15:27

В Госдуме высказались о массовой драке рабочих в Новой Москве

Депутат Матвеев: сокращение числа мигрантов на стройках снизит количество драк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество драк рабочих снизится, если сократить число иностранных специалистов на стройках, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, опасность подобных потасовок заключается в том, что они начали происходить в общественных местах.

Сам факт того, что конфликты выплескиваются на улицы, а не ограничиваются бытовками. Уровень правопорядка требует более жестких мер с точки зрения количества мигрантов, находящихся в стране. Понятно, что в таких конфликтах могут быть случайные жертвы со стороны прохожих. Сегодня они палками, завтра из травматического оружия, послезавтра — из огнестрельного. Только сокращение количества рабочих из-за рубежа даст сокращение такого рода историй. А причины уже не важны, — добавил Матвеев.

Ранее сообщалось, что толпа рабочих устроила драку в ЖК «Прокшино». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам. На место инцидента выезжали правоохранители и скорая.

До этого стало известно, что в Краснотурьинске девочки-подростки жестоко избили 16-летнюю сверстницу, поставили ее на колени и снимали происходящее на видео. Правоохранительные органы уже нашли всех участниц.

