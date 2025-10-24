Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 11:22

Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов

В Нижегородской области ОПГ осудили за поддельные документы для нелегалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организованную преступную группировку из Нижегородской области осудили за оформление поддельных документов для нелегальных мигрантов, информирует Telegram-канал Ni Mash. По данным источника, банда штамповала фиктивные бумаги от имени подконтрольных фирм, где иностранцы числились работниками.

Мигранты получали многократные визы и разрешения на работу. В действительности они не трудились в этих компаниях, а также не проживали по адресам регистрации.

ФСБ вскрыла преступную схему и завела уголовное дело. Лидер ОПГ получил два с половиной года колонии, а один из участников — два года колонии. Еще шестеро отделались условными сроками.

Ранее силовики пресекли канал нелегальной миграции на Камчатке. В пресс-службе УФСБ России по региону сообщили, что по подозрению в преступлении задержали жителя Южно-Сахалинска, который работал системным администратором транспортного предприятия.

До этого в Алтайском крае после рейда задержали 33 нелегальных мигрантов. В ГУ МВД России по региону сообщили, что мероприятие провели сотрудники управления по миграции, а также полиция и Росгвардия.

Россия
регионы
Нижегородская область
ОПГ
банды
мигранты
документы
ФСБ
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.