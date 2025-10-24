Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов В Нижегородской области ОПГ осудили за поддельные документы для нелегалов

Организованную преступную группировку из Нижегородской области осудили за оформление поддельных документов для нелегальных мигрантов, информирует Telegram-канал Ni Mash. По данным источника, банда штамповала фиктивные бумаги от имени подконтрольных фирм, где иностранцы числились работниками.

Мигранты получали многократные визы и разрешения на работу. В действительности они не трудились в этих компаниях, а также не проживали по адресам регистрации.

ФСБ вскрыла преступную схему и завела уголовное дело. Лидер ОПГ получил два с половиной года колонии, а один из участников — два года колонии. Еще шестеро отделались условными сроками.

Ранее силовики пресекли канал нелегальной миграции на Камчатке. В пресс-службе УФСБ России по региону сообщили, что по подозрению в преступлении задержали жителя Южно-Сахалинска, который работал системным администратором транспортного предприятия.

До этого в Алтайском крае после рейда задержали 33 нелегальных мигрантов. В ГУ МВД России по региону сообщили, что мероприятие провели сотрудники управления по миграции, а также полиция и Росгвардия.