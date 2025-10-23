Россиянин изготавливал «липовые» квитанции для легализации мигрантов

Силовики пресекли канал нелегальной миграции в Камчатском крае, заявили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. По информации ведомства, по подозрению в совершении преступления был задержан житель Южно-Сахалинска, который работал системным администратором транспортного предприятия.

Следствие установило, что мужчина вместе с сообщником изготавливал поддельные квитанции об оплате трудовых патентов. На основании фиктивных документов другие участники преступной группы продлевали сроки пребывания мигрантов на территории РФ.

Во время обысков в квартире фигуранта правоохранители изъяли оборудование, на котором изготавливались поддельные квитанции. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ, мужчина заключен под стражу.

Ранее полицейские задержали пять человек по подозрению в незаконной легализации в России свыше трех тысяч мигрантов. Среди них — трое возможных организаторов схемы и их сообщники, подготавливавшие липовые документы. Также в числе задержанных есть иностранец — мужчину использовали номинальным директором в фирмах.