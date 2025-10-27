Что такое кимчи, чем он полезен и как его приготовить

Несмотря на то, кимчи можно с уверенностью назвать визитной карточкой корейской кухни, это блюдо хорошо знакомо русским хозяйкам. Ведь кимчи — это ни что иное, как квашеные овощи со специями. Мы обычно квасим капусту, да и некоторые другие овощи и фрукты, только солью. Корейцы же щедро сдабривают ферментированные закуски острыми приправами — имбирем, жгучим перцем, чесноком и различными соусами.

Какие овощи подходят для приготовления кимчи

Для того, чтобы получить ферментированные или квашенные овощи, корейцы используют как правило пекинскую капусту. Однако к ней обычно добавляют что-то еще. Например:

баклажаны

водоросли

грибы

зеленую редьку

кабачки

кольраби

корешки некоторых диких растений

морковь

огурцы

проростки зерновых

редис

сладкий перец

Польза и вред кимчи для организма

Несмотря на жгучий пряный вкус, кимчи полезен для организма человека, поскольку, как и все квашеные или ферментированные овощи, богат витаминами группы В, а также содержит в больших количествах витамин К, С и А. Кроме того, все квашенные продукты богаты железом и другими минералами.

Если регулярно добавлять к трапезе овощи кимчи, то этот продукт будет благотворно влиять на качество крови, улучшит работу нервной системы и поможет ускорить метаболизм. Однако, необходимо соблюдать меру и употреблять лишь небольшое количество закуски, поскольку из-за жгучих приправ кимчи может отрицательно повлиять на здоровье слизистой желудка и кишечника, а также чрезмерно нагрузить работой печень.

С чем сочетается кимчи

В России квашенная капуста вполне может выступать в роли самостоятельного блюда, однако с кимчи так не получится — закуска слишком острая, это признают даже привыкшие к такой кухне корейцы. Поэтому острые квашенные овощи подаются на стол как закуска к мясу и птице, рыбе, а также выступают в качестве ингредиента для приготовления гарнира с рисом или лапшой. Добавляют кимчи и в традиционный для азиатской кухни суп рамен.

Рецепт кимчи из пекинской капусты

Ингредиенты:

пекинская капуста — 1 кочан;

груша — 1 шт.;

зеленый лук — 1 шт.;

кайенский перец молотый — 2 ст. л.;

репчатый лук — 1 шт.;

рисовая мука — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

свежий имбирь — 30 г;

свежий чеснок — 6 долек;

соленые анчоусы — 100 г;

соль — по вкусу.

От кочана капусты отделить верхние листья, промыть их и отложить. Капусту разрезать пополам вдоль и залить холодной водой на четверть часа. Затем воду слить, а внешние листы снова отложить. Дать остаткам воды немного стечь с полукочанов, пересыпать их солью между листьев, уложить в кастрюлю, налить воды так, чтобы она едва закрыла овощи, сверху накрыть верхними листьями и оставить в тепле на ночь. После этого обе половинки кочана промыть и обсушить.

Грушу натереть на крупной терке, чеснок, имбирь и анчоусы пюрировать все вместе блендером до состояния пасты и смешать с грушей. Репчатый лук нарезать полукольцами, зеленый — кусочками, длиной до 5 см. Рисовую муку заварить четвертью стакана воды, тщательно перемешать и остудить. В остывшую смесь добавить жгучий перец, четверть столовой ложки соли, сахар, смесь с имбирем, всыпать весь лук, перемешать и тщательно обмазать капусту, в том числе, между листьями.

Половинки кочанов уложить в широкую емкость срезами вверх, закрыть оставшимися с самого начала верхними листами и поставить под гнет в тепле на двое суток. На гнет нужно каждые несколько часов нажимать руками, чтобы полукочаны пропитывались выделившимся из них соком. Через два дня кимчи можно подавать к столу.

