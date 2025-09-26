Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Из-за современного ритма жизни мы нередко нарушаем режим сна и питания, что вкупе со стрессами и нездоровыми привычками иногда приводит к появлению различных заболеваний. Несмотря на то, что болезни желудочно-кишечного тракта редко приводят к необратимым последствиям, их наличие существенно снижает качество жизни человека. В том числе из-за необходимости соблюдать лечебные диеты. Сегодня расскажем, что такое диеты Певзнера, узнаем, при каких заболеваниях назначают стол № 1, каков список разрешенных продуктов, и предложим примерное меню.

Когда и кем было разработано меню для диеты «Стол № 1»

О том, что питание влияет на состояние пациента, врачи знали еще в древности. Однако научную базу под это убеждение смогли подвести только в начале ХХ века. В молодом советском государстве забота о правильном питании граждан имела государственную важность: в СССР создавались специальные комиссии по разработке рецептов для различных продуктов. Например, именно с подачи властей в 1936 году стране появилась «Докторская» колбаса.

Но еще до ее появления, в 1920-е годы, советский терапевт Мануил Певзнер разработал целую систему лечебных диет, получивших название «столы». Их прописывали больным диабетом, ожирением, холециститом, язвой желудка, панкреатитом, гастритом, а также пациентам с больными почками, сердцем, с нарушениями в деятельности нервной системы, при различных инфекциях и туберкулезе. Всего было разработано 15 столов, причем для некоторых из них были созданы различные варианты, которые применяли в зависимости от тяжести состояния человека. Для того чтобы узнать, какой стол рекомендован при том или ином заболевании, достаточно посмотреть специальные таблицы, где указаны столы от 1 до 15. Также существует стол, рекомендованный при отсутствии каких-либо заболеваний.

Так, три варианта стола № 1 являлись диетой, которую назначали при язве и гастрите. Диеты «Стол № 1», «Стол № 1а» или «Стол № 1б» врач прописывал исходя из того, какая у пациента выявлялась стадия, локализация и причина заболевания. Стоит добавить, что заниматься самолечением в случае появления проблем со здоровьем врачи не рекомендуют, а потому назначить диету может только врач после проведения необходимых обследований.

Диета «Стол № 1» при гастрите Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какова основная цель диеты «Стол № 1» при гастрите и язве желудка

Из списка разрешенных продуктов при диете «Стол № 1» легко составить полезное и сытное меню, которое позволяет в достаточно короткие сроки снять острое состояние и снять болевые ощущения при различных видах гастрита и язве желудка.

Главная цель диеты «Стол № 1» — привести в норму кислотность желудка, уменьшить воспаление слизистой, ускорить заживление ее повреждений и нормализовать функции этого органа. Поэтому в перечень блюд, что можно употреблять на диете «Стол № 1», входят легкоусвояемые продукты, которые быстро перевариваются и не раздражают стенки желудка. При этом диета считается сытной и вкусной, поскольку рекомендуется готовить продукты на пару, что усиливает их природный вкус.

При этом в стадии обострения язвенной болезни или гастрита пациентам назначают стол № 1а. После того как острое состояние купировано, разрешается переходить к столу № 1б. После того как кризис в течении болезни миновал, пациент переходит на диету «Стол № 1», причем соблюдать ее в некоторых случаях требуется до 1 года.

Список разрешенных и запрещенных продуктов для диеты «Стол № 1»

Диета «Стол № 1» включает в себя следующий список продуктов, которые разрешены к употреблению:

сухие бисквиты, галеты, несоленые крекеры;

пропущенные через блендер супы из круп, макарон и овощей;

черствый белый хлеб или сухари из него;

нежирное отварное и приготовленное на пару мясо;

желе;

молочные супы;

нежирная рыба, отваренная или приготовленная на пару;

жидкие каши на воде;

молоко и кисломолочные продукты;

пюре из разрешенных овощей;

спелые фрукты;

компоты и кисели;

сахар;

мед;

некрепкий чай и кофе;

некислые свежевыжатые соки;

яйца всмятку или омлет на пару;

растительное и сливочное масла;

несоленый сыр в измельченном виде.

Меню для диеты «Стол № 1» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В список запрещенных продуктов включены:

сдобная выпечка;

любые бульоны;

пшено;

ржаной хлеб;

щавель;

бобовые;

репа;

капуста;

редис;

редька;

лук;

чеснок;

кислые ягоды и фрукты;

газированные напитки;

алкоголь;

маринады;

острые специи;

соль;

жареные, копченые блюда;

консервы;

грибы.

Список запрещенных продуктов для диеты «Стол № 1» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все эти продукты разрешены или запрещены для любого варианта диеты.

Особенности диеты «Стол № 1» для взрослых

Все столы, разработанные Мануилом Певзнером, подходят и для взрослых, и для детей. Однако особенности диеты для малышей всегда указывает лечащий врач, в то время как взрослому человеку достаточно соблюдать общие рекомендации.

Если вам прописали стол № 1а, самый щадящий вариант диеты, то всю пищу необходимо готовить строго в жидком или кашеобразном виде. Соль ограничивают до 5 гр в сутки. Хлеб и другие мучные изделия исключаются. Стол № 1б подразумевает, что еду можно готовить уже в виде пюре, к которому разрешается добавлять немного сухарей или галет. Кроме того, в этом варианте уже разрешены паровые котлеты. Для соблюдения диеты «Стол № 1» достаточно готовить все продукты на пару или отваривать, однако готовые блюда необходимо мелко резать, натирать на терке или измельчать блендером. Кроме того, во всех случаях пища подается теплой, употреблять блюда холодными или горячими запрещено. Кроме того, дневной рацион лучше разделять на 5 приемов пищи, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

Пример меню для диеты «Стол № 1» на неделю

Приготовление блюд в соответствии с диетой «Стол № 1» требует больше времени, чем обычно. Поэтому рекомендуется составить меню на неделю, чтобы некоторые продукты можно было готовить вечером, а измельчать и смешивать на следующий день.

Понедельник

Завтрак: белковый омлет на пару, кофе с сахаром.

Ланч: жидкая манная каша с вареньем, сладкий сок.

Обед: тыквенный суп-пюре с фрикадельками из индейки, некрепкий чай с сахаром.

Перекус: творожная запеканка с нежирным йогуртом.

Ужин: котлеты на пару из курицы, картофельное пюре, компот из вишни.

Список разрешенных продуктов для диеты Стол № 1 Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вторник

Завтрак: рисовый пудинг, яйцо всмятку, кофе с сахаром.

Ланч: творожные сырники с нежирным йогуртом и вареньем, некрепкий чай с сахаром.

Обед: несладкий молочный суп с вермишелью, котлеты на пару из телятины, грушевый компот.

Перекус: пюре из кабачков с рисом и творогом.

Ужин: салат из овощей на пару и отварной индейки, кисель из абрикосов.

Среда

Завтрак: два яйца пашот, кофе с сахаром.

Ланч: пудинг из бананов с рисом, клубничный компот.

Обед: суп-пюре из картофеля, паровая рыба, некрепкий чай с сахаром.

Перекус: суфле из курицы, галеты.

Ужин: оладьи из куриного филе, кефир.

Четверг

Завтрак: творог с йогуртом, галеты, кофе с сахаром.

Ланч: творожная запеканка с нежирным йогуртом, отвар шиповника с сахаром.

Обед: морковно-картофельное пюре, фрикадельки из телятины, некрепкий чай с сахаром.

Перекус: разваренная гречневая каша с молоком.

Ужин: рыбные биточки на пару, пюре из моркови и тыквы, овсяный кисель.

Пятница

Завтрак: жидкая овсяная каша, крекеры, кофе с сахаром.

Ланч: творожно-банановая запеканка, кефир.

Обед: тыквенный суп-пюре, паровые котлеты из индейки, некрепкий чай с сахаром.

Перекус: два яйца всмятку, галеты.

Ужин: паровые котлеты из телятины, картофельное пюре, компот из вишни.

Диета Стол № 1 для взрослых Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суббота

Завтрак: жидкая манная каша с вареньем, кофе с сахаром.

Ланч: пудинг из бананов с рисом, клубничный компот.

Обед: молочный суп с вермишелью, паровые биточки из курицы, некрепкий чай с сахаром.

Перекус: суфле из индейки, галеты.

Ужин: рыба на пару, картофельное пюре, вишневый кисель.

Воскресенье

Завтрак: творожно-банановая запеканка, кофе с сахаром.

Ланч: два яйца пашот, галеты, кефир.

Обед: морковно-картофельное пюре, биточки из телятины, некрепкий чай с сахаром.

Перекус: пюре из кабачков с творогом и рисом.

Ужин: салат из овощей на пару и отварной индейки, кисель из абрикосов.

Кроме того, на ночь рекомендуется выпивать стакан теплого молока.

