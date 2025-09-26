Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025

Детям очень нравится: сырники из творога с вишней

Сырники с вишней станут вашим любимым вариантом завтрака. Для них понадобится: творог 9% жирности — 500 г, вишня свежая или замороженная — 150 г, яйцо куриное — 1 шт., мука пшеничная — 75–90 г, сахар-песок — 45 г (3 ст. л.), ванильный сахар — 5 г, соль — 3 г, масло растительное — для жарки.

Вкусный рецепт завтрака: смешиваем творог с сухими ингредиентами и яйцом, перемешиваем. Отправляем туда вишню без косточек.

Разделите массу на порции по 80–90 г. Сформируйте округлые средней толщины лепешечки. Сырники из творога должны быть покрыты небольшим количеством муки. Жарьте до золотистой корочки с каждой стороны.

