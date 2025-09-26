Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 10:30

Фриттата: несложный рецепт идеального итальянского омлета

Фриттата: несложный рецепт идеального итальянского омлета Фриттата: несложный рецепт идеального итальянского омлета Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске взбейте 6 яиц с 100 мл сливок, щедрой щепоткой соли и молотого черного перца до однородности. Введите 80 г тертого сыра пармезан и горсть свежего нарезанного шпината. На сковороде с высокими бортами разогрейте 2 ст. л. оливкового масла, обжарьте 100 г нарезанного кубиками картофеля до золотистости. Добавьте половинку измельченной красной луковицы и готовьте до мягкости. Равномерно распределите овощи по дну сковороды и залейте яйцами. Готовьте на среднем огне 5–7 минут, пока края не схватятся. Посыпьте сверху 50 г нарезанной моцареллы и отправьте сковороду в духовку на 10–12 минут до полного запекания и румяной корочки. Подавайте фриттату горячей или холодной, украсив веточками базилика.

Ранее мы рассказывали про благоприятные дни для засолки капусты в сентябре 2025 года.

