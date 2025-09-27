Диета «Стол № 2»: разрешенные и запрещенные продукты, пример меню на неделю

Питание играет в процессе выздоровления после заболеваний или при поддержании организма порой не меньшую роль, чем медикаменты или режим дня. Особенно это важно при лечении различных болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Чтобы пациентам и врачам было проще ориентироваться в назначениях, в Советском Союзе доктором Мануилом Певзнером было разработано специальное меню, включающее 12 основных диет или «столов», для каждого из которых существовали свои показания к применению. Сегодня расскажем подробнее о диете «Стол № 2»: узнаем, подходит ли он для лечения заболеваний ЖКТ на фоне диабета 2 типа, при нарушениях в работе сердца, аллергиях и проблемах с опорно-двигательным аппаратом, а также приведем пример меню на неделю.
Кому показана диета «Стол № 2»
Диету «Стол № 2» назначают для нормализации пищеварения после того, как миновал рецидив различных заболеваний ЖКТ. Суть ее в том, чтобы подготовить пациента к возвращению к более привычной ему системе питания. Впрочем, в ряде случаев люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать ее до конца жизни, чтобы достичь стойкой ремиссии. Чаще всего диета назначается при таких диагнозах и состояниях вне фазы обострения, как:
- гастрит
- энтерит
- колиты
Кроме этого, в качестве постоянной или временной диеты «Стол № 2» может быть назначен с целью нормализации работы ЖКТ у пациентов с заболеваниями сердца, при выздоровлении после тяжелых инфекционных заболеваний, в постоперационном периоде и, с учетом соблюдения рекомендаций эндокринолога, при диабете. В последнем случае соблюдение диеты позволяет снизить нагрузку на поджелудочную железу, которая помимо прочих функций, отвечает за выработку инсулина. Если в анамнезе имеется ряд других хронических заболеваний, то решение о сроках применения и допустимости диеты принимает лечащий врач.
Цель такого питания — щадящий режим, исключающий появление на столе продуктов и готовых блюд, которые требуют усиленной работы секреторных органов ЖКТ. При этом для нормализации работы пищеварительной системы необходимо употреблять в пищу блюда, которые позволят наладить правильную работу кишечника. Следует особо подчеркнуть, что назначать себе диету без рекомендации врача недопустимо, поскольку, как и любые ограничения в питании, ее соблюдение может негативно сказаться на общем самочувствии.
Какие продукты разрешены в таблицах для диеты «Стол № 2»
Описывая различные диеты, авторы научных статей приводят различные таблицы, где перечислены те или иные виды продуктов. Для многих, кто впервые сталкивается с медицинскими рекомендациями по питанию, бывает сложно сориентироваться в подобной информации. Куда проще распечатать и повесить, например на холодильник, простой список разрешенных продуктов.
Итак, на диете «Стол № 2» допускается употребление следующих продуктов:
- крупы: протертые или жидкие каши на воде с небольшим количеством молока;
- макаронные изделия: лапша;
- молоко: в любом виде;
- мучные изделия: серый и белый черствый или подсушенный хлеб, галеты, сушки;
- мясо: куриное филе, ливер, нежирная говядина, телятина;
- кисломолочные продукты: простокваша, творог, пресный сыр, кефир;
- напитки: некрепкий кофе и чай, какао, компоты, разбавленные водой соки;
- овощи: морковь, помидоры, кабачки, картофель, свекла, белокочанная и цветная капуста, тыква, зеленый горошек;
- первые блюда: супы постные или сваренные на слабом мясном или курином бульоне;
- рыба: нежирные сорта рыбы, икра осетровых;
- фрукты и ягоды: любые виды после термической обработки и без кожицы;
- сладости: варенье, мед, ягодные и фруктовые желе, компоты, сгущенное молоко;
- яйца: всмятку, пашот, омлет на пару или в духовке.
При назначении этой диеты диабетикам стоит учитывать, что из меню необходимо исключить сладости и ограничить употребление других быстрых углеводов в соответствии с рекомендациями терапевта или эндокринолога.
Что нельзя есть на диете «Стол № 2»
Чтобы обеспечить рацион, максимально щадящий для органов пищеварительного тракта, из меню на время лечения необходимо исключить:
- консервы, полуфабрикаты, готовые продукты: запрещены любые виды промышленных консервов, колбасы и покупные полуфабрикаты;
- мясо: все жирные сорта мяса, куриная кожа;
- крупы: перловая, кукурузная и ячневая, пшено;
- овощи: лук, чеснок, редис, редька, огурцы, грибы, сырые, соленые и маринованные овощи;
- первые блюда: жирные бульоны, супы с фасолью и горохом, холодные супы на квасе;
- рыба: соленая, копченая, сушеная, жирная;
- сладости: шоколад, мороженое;
- макаронные изделия: все, кроме лапши;
- специи: исключить полностью;
- мучные изделия: сдобную и слоеную выпечку, свежий хлеб;
- фрукты и ягоды: термические необработанные, с кожицей, виноград;
- яйца: приготовленные вкрутую.
Особенности рецептов и пример меню по диете «Стол № 2»
Следует особо отметить, что все продукты на этой диете подвергаются термической обработке с последующим обязательным измельчением. Так, ингредиенты блюд разрешается отваривать, запекать, тушить, бланшировать. Из мяса и рыбы перед термической обработкой готовят фарш, из овощей и ягод после обработки — пюре. При запекании нельзя допускать образование корочки, то же касается и жарки — при необходимости продукты можно обжаривать на антипригарной сковороде или с незначительным количеством масла, однако нельзя допускать образования корочки. На стол пища подается теплой. Употребление горячих и холодных блюд запрещено.
Готовить блюда можно по привычным для вас рецептам, делая поправку на особенности диеты. Например, запечь курицу под шубой из овощей и майонеза нельзя, но можно приготовить в духовке рагу с мелко порезанными овощами и фрикадельками из куриного фарша в глиняном горшочке.
Чтобы упростить задачу соблюдения рекомендованной врачом диеты, предлагаем пример меню на неделю.
Понедельник
- Завтрак: яйца пашот, хлеб, какао с молоком.
- Ланч: натуральный йогурт без добавок, галеты.
- Обед: нежирная уха с измельченным картофелем, хлеб, чай.
- Перекус: стакан кефира с сушками.
- Ужин: куриные котлеты с лапшой, ягодный компот.
Вторник
- Завтрак: омлет на пару, чай с молоком.
- Ланч: стакан простокваши с сушками.
- Обед: суп-пюре из тыквы на курином бульоне, чай.
- Перекус: хлеб с медом, некрепкий чай.
- Ужин: жидкая рисовая каша с рыбной котлетой, настой шиповника.
Среда
- Завтрак: жидкая манная каша с измельченными сухофруктами, кофе с молоком.
- Ланч: ягодное желе с галетами.
- Обед: куриный бульон с мелкой вермишелью, чай.
- Перекус: настой шиповника с сушками.
- Ужин: телятина, тушеная с тыквой и томатами, яблочный компот.
Четверг
- Завтрак: яйца всмятку, желе с соком черной смородины, чай с молоком.
- Ланч: натуральный йогурт без добавок, печеное яблоко с медом.
- Обед: суп на бульоне из телятины с измельченным картофелем и вермишелью, чай.
- Перекус: яблочный компот с галетами.
- Ужин: хорошо разваренная гречка с куриными тефтелями, кефир.
Пятница
- Завтрак: жидкая овсяная каша, какао с молоком.
- Ланч: запеченные в духовке сырники со сгущенным молоком.
- Обед: суп-пюре из картофеля с фрикадельками из говядины, грушевый компот.
- Перекус: чай с галетами и медом.
- Ужин: рыбные фрикадельки, разваренный рис, кисель из ягод.
Суббота
- Завтрак: омлет, запеченный в духовке, чай с молоком.
- Ланч: грушевый компот с галетами.
- Обед: суп на нежирном говяжьем бульоне с мелко порезанным картофелем и вермишелью, чай.
- Перекус: натуральный йогурт с вареньем.
- Ужин: куриные фрикадельки с морковно-картофельным пюре, компот из ягод.
Воскресенье
- Завтрак: яйца всмятку, хлеб, кофе с молоком.
- Ланч: запеченные в духовке сырники с медом.
- Обед: нежирная уха с измельченным картофелем, хлеб, чай.
- Перекус: стакан кефира с галетами.
- Ужин: телятина, тушеная с рисом и кабачками, простокваша.
