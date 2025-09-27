Диета «Стол № 2»: разрешенные и запрещенные продукты, пример меню на неделю

Питание играет в процессе выздоровления после заболеваний или при поддержании организма порой не меньшую роль, чем медикаменты или режим дня. Особенно это важно при лечении различных болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Чтобы пациентам и врачам было проще ориентироваться в назначениях, в Советском Союзе доктором Мануилом Певзнером было разработано специальное меню, включающее 12 основных диет или «столов», для каждого из которых существовали свои показания к применению. Сегодня расскажем подробнее о диете «Стол № 2»: узнаем, подходит ли он для лечения заболеваний ЖКТ на фоне диабета 2 типа, при нарушениях в работе сердца, аллергиях и проблемах с опорно-двигательным аппаратом, а также приведем пример меню на неделю.

Кому показана диета «Стол № 2»

Диету «Стол № 2» назначают для нормализации пищеварения после того, как миновал рецидив различных заболеваний ЖКТ. Суть ее в том, чтобы подготовить пациента к возвращению к более привычной ему системе питания. Впрочем, в ряде случаев люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать ее до конца жизни, чтобы достичь стойкой ремиссии. Чаще всего диета назначается при таких диагнозах и состояниях вне фазы обострения, как:

гастрит

энтерит

колиты

Кроме этого, в качестве постоянной или временной диеты «Стол № 2» может быть назначен с целью нормализации работы ЖКТ у пациентов с заболеваниями сердца, при выздоровлении после тяжелых инфекционных заболеваний, в постоперационном периоде и, с учетом соблюдения рекомендаций эндокринолога, при диабете. В последнем случае соблюдение диеты позволяет снизить нагрузку на поджелудочную железу, которая помимо прочих функций, отвечает за выработку инсулина. Если в анамнезе имеется ряд других хронических заболеваний, то решение о сроках применения и допустимости диеты принимает лечащий врач.

Цель такого питания — щадящий режим, исключающий появление на столе продуктов и готовых блюд, которые требуют усиленной работы секреторных органов ЖКТ. При этом для нормализации работы пищеварительной системы необходимо употреблять в пищу блюда, которые позволят наладить правильную работу кишечника. Следует особо подчеркнуть, что назначать себе диету без рекомендации врача недопустимо, поскольку, как и любые ограничения в питании, ее соблюдение может негативно сказаться на общем самочувствии.

Какие продукты разрешены в таблицах для диеты «Стол № 2»

Описывая различные диеты, авторы научных статей приводят различные таблицы, где перечислены те или иные виды продуктов. Для многих, кто впервые сталкивается с медицинскими рекомендациями по питанию, бывает сложно сориентироваться в подобной информации. Куда проще распечатать и повесить, например на холодильник, простой список разрешенных продуктов.

Итак, на диете «Стол № 2» допускается употребление следующих продуктов:

крупы: протертые или жидкие каши на воде с небольшим количеством молока;

макаронные изделия: лапша;

молоко: в любом виде;

мучные изделия: серый и белый черствый или подсушенный хлеб, галеты, сушки;

мясо: куриное филе, ливер, нежирная говядина, телятина;

кисломолочные продукты: простокваша, творог, пресный сыр, кефир;

напитки: некрепкий кофе и чай, какао, компоты, разбавленные водой соки;

овощи: морковь, помидоры, кабачки, картофель, свекла, белокочанная и цветная капуста, тыква, зеленый горошек;

первые блюда: супы постные или сваренные на слабом мясном или курином бульоне;

рыба: нежирные сорта рыбы, икра осетровых;

фрукты и ягоды: любые виды после термической обработки и без кожицы;

сладости: варенье, мед, ягодные и фруктовые желе, компоты, сгущенное молоко;

яйца: всмятку, пашот, омлет на пару или в духовке.

При назначении этой диеты диабетикам стоит учитывать, что из меню необходимо исключить сладости и ограничить употребление других быстрых углеводов в соответствии с рекомендациями терапевта или эндокринолога.

Что нельзя есть на диете «Стол № 2»

Чтобы обеспечить рацион, максимально щадящий для органов пищеварительного тракта, из меню на время лечения необходимо исключить:

консервы, полуфабрикаты, готовые продукты: запрещены любые виды промышленных консервов, колбасы и покупные полуфабрикаты;

мясо: все жирные сорта мяса, куриная кожа;

крупы: перловая, кукурузная и ячневая, пшено;

овощи: лук, чеснок, редис, редька, огурцы, грибы, сырые, соленые и маринованные овощи;

первые блюда: жирные бульоны, супы с фасолью и горохом, холодные супы на квасе;

рыба: соленая, копченая, сушеная, жирная;

сладости: шоколад, мороженое;

макаронные изделия: все, кроме лапши;

специи: исключить полностью;

мучные изделия: сдобную и слоеную выпечку, свежий хлеб;

фрукты и ягоды: термические необработанные, с кожицей, виноград;

яйца: приготовленные вкрутую.

Особенности рецептов и пример меню по диете «Стол № 2»

Следует особо отметить, что все продукты на этой диете подвергаются термической обработке с последующим обязательным измельчением. Так, ингредиенты блюд разрешается отваривать, запекать, тушить, бланшировать. Из мяса и рыбы перед термической обработкой готовят фарш, из овощей и ягод после обработки — пюре. При запекании нельзя допускать образование корочки, то же касается и жарки — при необходимости продукты можно обжаривать на антипригарной сковороде или с незначительным количеством масла, однако нельзя допускать образования корочки. На стол пища подается теплой. Употребление горячих и холодных блюд запрещено.

Готовить блюда можно по привычным для вас рецептам, делая поправку на особенности диеты. Например, запечь курицу под шубой из овощей и майонеза нельзя, но можно приготовить в духовке рагу с мелко порезанными овощами и фрикадельками из куриного фарша в глиняном горшочке.

Чтобы упростить задачу соблюдения рекомендованной врачом диеты, предлагаем пример меню на неделю.

Понедельник

Завтрак: яйца пашот, хлеб, какао с молоком.

Ланч: натуральный йогурт без добавок, галеты.

Обед: нежирная уха с измельченным картофелем, хлеб, чай.

Перекус: стакан кефира с сушками.

Ужин: куриные котлеты с лапшой, ягодный компот.

Вторник

Завтрак: омлет на пару, чай с молоком.

Ланч: стакан простокваши с сушками.

Обед: суп-пюре из тыквы на курином бульоне, чай.

Перекус: хлеб с медом, некрепкий чай.

Ужин: жидкая рисовая каша с рыбной котлетой, настой шиповника.

Среда

Завтрак: жидкая манная каша с измельченными сухофруктами, кофе с молоком.

Ланч: ягодное желе с галетами.

Обед: куриный бульон с мелкой вермишелью, чай.

Перекус: настой шиповника с сушками.

Ужин: телятина, тушеная с тыквой и томатами, яблочный компот.

Четверг

Завтрак: яйца всмятку, желе с соком черной смородины, чай с молоком.

Ланч: натуральный йогурт без добавок, печеное яблоко с медом.

Обед: суп на бульоне из телятины с измельченным картофелем и вермишелью, чай.

Перекус: яблочный компот с галетами.

Ужин: хорошо разваренная гречка с куриными тефтелями, кефир.

Пятница

Завтрак: жидкая овсяная каша, какао с молоком.

Ланч: запеченные в духовке сырники со сгущенным молоком.

Обед: суп-пюре из картофеля с фрикадельками из говядины, грушевый компот.

Перекус: чай с галетами и медом.

Ужин: рыбные фрикадельки, разваренный рис, кисель из ягод.

Суббота

Завтрак: омлет, запеченный в духовке, чай с молоком.

Ланч: грушевый компот с галетами.

Обед: суп на нежирном говяжьем бульоне с мелко порезанным картофелем и вермишелью, чай.

Перекус: натуральный йогурт с вареньем.

Ужин: куриные фрикадельки с морковно-картофельным пюре, компот из ягод.

Воскресенье

Завтрак: яйца всмятку, хлеб, кофе с молоком.

Ланч: запеченные в духовке сырники с медом.

Обед: нежирная уха с измельченным картофелем, хлеб, чай.

Перекус: стакан кефира с галетами.

Ужин: телятина, тушеная с рисом и кабачками, простокваша.

