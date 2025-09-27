Фасолада — греческий суп из белой фасоли: согреет в холодный день и поразит вкусом. Этот традиционный греческий суп — настоящая ода средиземноморской кухне! Густой, ароматный и невероятно сытный. Простые ингредиенты раскрываются здесь по-новому, создавая гармоничное блюдо с богатой историей.
Ингредиенты
- Фасоль белая — 500 г
- Масло оливковое — 200 мл
- Пассата (томатное пюре) — 500 г
- Лук красный — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Сельдерей черешковый — 2 стебля
- Вода — 1,5 л
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Лавровый лист — 2 шт. (по желанию)
Приготовление
- Фасоль замочите на 12 часов в холодной воде. Слейте воду, промойте, залейте свежей водой и доведите до кипения. Слейте первую воду после закипания. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте крупно нарезанные морковь и сельдерей, готовьте 5 минут.
- Всыпьте фасоль, влейте пассату и горячую воду. Тушите под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа до мягкости фасоли. За 15 минут до готовности посолите, поперчите. Подавайте с хрустящим хлебом, сбрызнув оливковым маслом.
Совет: для кремовой текстуры часть супа можно измельчить блендером.
