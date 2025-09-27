Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 17:00

Фасолада — греческий суп из белой фасоли: согреет в холодный день и поразит вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фасолада — греческий суп из белой фасоли: согреет в холодный день и поразит вкусом. Этот традиционный греческий суп — настоящая ода средиземноморской кухне! Густой, ароматный и невероятно сытный. Простые ингредиенты раскрываются здесь по-новому, создавая гармоничное блюдо с богатой историей.

Ингредиенты

  • Фасоль белая — 500 г
  • Масло оливковое — 200 мл
  • Пассата (томатное пюре) — 500 г
  • Лук красный — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Сельдерей черешковый — 2 стебля
  • Вода — 1,5 л
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Лавровый лист — 2 шт. (по желанию)

Приготовление

  1. Фасоль замочите на 12 часов в холодной воде. Слейте воду, промойте, залейте свежей водой и доведите до кипения. Слейте первую воду после закипания. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте крупно нарезанные морковь и сельдерей, готовьте 5 минут.
  2. Всыпьте фасоль, влейте пассату и горячую воду. Тушите под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа до мягкости фасоли. За 15 минут до готовности посолите, поперчите. Подавайте с хрустящим хлебом, сбрызнув оливковым маслом.

Совет: для кремовой текстуры часть супа можно измельчить блендером.

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
