Топ-5 рецептов майонеза: быстро и вкуснее магазинных

Многие считают, что домашний майонез намного вкуснее магазинного, ведь его можно сделать по своему вкусу и без вредных антиокислителей, загустителей, консервантов, стабилизаторов, усилителей вкуса и прочей химии. Мы подобрали рецепты вкусного майонеза, чтобы вы смогли легко и быстро приготовить любимый соус. Также подскажем, что предпринять, если соус вдруг не получился.

Рецепт майонеза в блендере

Если вы уже готовили соус таким способом, то знаете, что это делается легко и просто, буквально за 5–10 минут. Но многие хозяйки сталкиваются с неудачей: майонез не густеет, как бы они ни старались. Все классические рецепты майонеза более-менее одинаковые, но чтобы соус получился нужной консистенции, используйте не миксер, а погружной блендер и насадку с ножом. С таким подходом результат всегда оправдывает ожидание.

Пошаговый рецепт классического майонеза

Вам потребуется:

куриное яйцо — 1 шт.

соль — 1/4 ч. л.

сахар — 0,5 ч. л.

горчица — 2/3 ч. л.

лимонный сок — 0,5 ст. л.

рафинированное подсолнечное масло — 200–250 мл

Продукты, которые хранятся в холодильнике, нужно обязательно достать заранее и дать им достичь комнатной температуры. Яйцо тщательно вымыть теплой водой с мылом, так как на скорлупе находится большое количество бактерий, а используем мы его в сыром виде. Если используете оливковое масло, то помните, что соус в итоге будет немного горчить.

Способ приготовления:

Шаг 1. Разбиваем яйцо в емкость. Сюда же отправляем горчицу, лимонный сок, сахар, соль.

Шаг 2. Берем блендер. Чтобы соус приобрел консистенцию эмульсии, нужно прижать насадку ко дну емкости и взбивать содержимое, не отрывая насадку от дна. Скорость не должна быть высокой. Взбивать около минуты, до образования пены.

Шаг 3. Когда нижняя часть насадки блендера покрылась пеной, начинаем вливать масло, не останавливая процесс взбивания. Добавляем постепенно, по 1 ст. л. Когда масса начнет густеть, можно отрывать насадку от дна и взбивать привычным способом.

Шаг 4. Когда все растительное масло добавлено, масса взбита и приобрела нужную густоту и консистенцию, попробуйте соус на вкус. По желанию можно дополнительно добавить какой-либо ингредиент из рецепта майонеза, чтобы он обрел более насыщенный оттенок вкуса (поострее, покислее, послаще)

Шаг 5. Готовый соус стоит немного охладить, так он станет еще вкуснее.

Классический рецепт майонеза Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт майонеза с яйцом и уксусом

Домашний майонез, конечно, полезнее, но что делать, если вы любите вкус именно магазинного варианта. Рецепт домашнего майонеза с уксусом вполне подойдет, чтобы воспроизвести вкус любимого соуса из супермаркета. Именно уксус придает домашнему соусу тот самый «майонезный» вкус. Хранить его нужно в холодильнике, в закрытой посуде, не более 3 суток.

Вам понадобится:

1 яйцо (или можно взять 5 перепелиных);

1 ст. л. уксуса 6–9%, без добавок;

100 мл растительного масла;

1 ч. л. горчицы;

соль по вкусу;

сахар (по желанию).

Как готовить:

Шаг 1. Вымытое яйцо комнатной температуры разбиваем в чашу блендера. Добавляем уксус, горчицу, соль и сахар (если нужен).

Шаг 2. Накрываем массу насадкой блендера и включаем его на медленную скорость, взбиваем не поднимая.

Шаг 3. Постепенно вливаем масло. Чем его больше, тем гуще станет масса.

Шаг 4. Добавляем уксус и взбиваем еще немного.

Полученным соусом можно заправлять салаты, а также использовать в качестве маринада, для запекания мяса или рыбы.

Рецепт домашнего майонеза Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рецепт майонеза с горчицей и соевым соусом

Майонез с добавлением соевого соуса прекрасно подходит для заправки овощных салатов и закусок. Лучше, если в нем будет пониженное содержание соли. При использовании концентрированного соевого соуса добавляйте его в меньшем количестве, чем указано в рецепте. Домашний майонез можно дополнить свежим или сушеным чесноком для более пряного вкуса и аромата.

Ингредиенты:

150 г подсолнечного масла;

1 куриное яйцо;

1 ч. л. горчицы;

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. лимонного сока;

соль (если потребуется, по вкусу).

Приготовление:

Шаг 1. При помощи погружного блендера 1 минуту взбиваем яйцо и масло до однородности.

Шаг 2. Добавить горчицу, лимонный сок, продолжая взбивать. Взбивать нужно до густого состояния, так как потом консистенция будет разбавляться жидким соевым соусом. Если не хватает густоты, добавьте еще немного масла.

Шаг 3. В густую массу добавить соевый соус, еще раз взбить и отправить в холодильник охлаждаться.

Рецепт сливочного майонеза

Если вы любите в соусах нежный сливочный вкус, то стоит воспользоваться рецептом вкусного майонеза с молоком вместо яйца.

Вам понадобится:

Молоко (жирность любая) — 150 мл;

Растительное масло — 300 мл;

Горчица — 2–3 ч. л.;

Лимонный сок — 2 ст. л.;

Соль — 0,5 ч. л.

Как готовим:

Вначале взбиваем погружным блендером молоко и масло. Лучше делать это в глубокой и узкой емкости, чтобы жидкие ингредиенты не разбрызгивались. Взбиваем до получения густой массы, для этого потребуется около минуты непрерывного взбивания. В загустевшую массу добавляем горчицу, лимонный сок и соль. Взбивать до однородности. Майонез с приятным сливочным вкусом готов!

Рецепт майонеза в блендере Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт майонеза без растительного масла

Отличный вариант для тех, кто худеет или любит поддерживать свое тело в тонусе. В нем совсем мало калорий: 160 Ккал на 100 гр. В обычном же майонезе с прилавка магазина калорийность будет зашкаливать за 500 Ккал.

Ингредиенты для приготовления:

1 упаковка йогурта жирностью 2–3%;

2 вареных желтка;

1–2 ч. л. горчицы (можно смешать разные);

0,5 ч. л. соли (или меньше).

Приготовление по такому же принципу, как и в предыдущих рецептах: погружной блендер, взбивание в течение 1 минуты без остановки, не отрывать насадку от дна. Очередность добавления ингредиентов роли не играет, можно сразу все смешать и начинать взбивать.

Из такого количества ингредиентов соуса получается не так много, но на заправку одного салата точно хватит. Кроме того, у него совершенно иной вкус, чем у привычного майонеза, и его однозначно стоит попробовать.

Что можно добавить в майонез

Если по ряду причин ожидание не совпало с реальностью и майонез получится недостаточно вкусным, можно придать ему насыщенный вкус и аромат при помощи добавления дополнительных ингредиентов.

Можно добавить:

Сметану — пропорция 1:1.

Сливки, они помогут сделать нежный соус. Сливки нужно взбить и постепенно влить в майонезную массу.

Мелко нарубленную зелень.

Маринованные огурцы. Они должны быть без кожуры и мелко нарезаны.

Филе сельди, пропущенное через мясорубку.

Измельченные вареные яйца (желтки).

Томатную пасту.

Натертый хрен.

Приготовление домашнего майонеза позволяет не ограничиваться одним лишь провансалем из магазина, а экспериментировать и получать разнообразные соусы без вредных ингредиентов. Кроме того, даже несмотря на то, что масло и яйца за последнее время сильно подорожали, многие хозяйки считают, что выгоднее готовить майонез дома. Готовьте с душой, приятного вам аппетита!