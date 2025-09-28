Рис больше никогда не будет клейким: главный секрет приготовления идеального гарнира

Рис уже давно не экзотическое блюдо. Этот гарнир полюбился многим российским семьям. Однако не каждая хозяйка умеет готовить рассыпчатый рис, который так аппетитно смотрится на столе.
Оказывается, все очень просто: сначала тщательно промойте стакан крупы в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Так вы удалите лишний крахмал. Затем разогрейте сковороду со сливочным маслом (две ложки на стакан риса) и обжарьте промытый рис пару минут.
Залейте крупу стаканом кипятка, накройте крышкой, а далее томите на минимальном огне 15 минут. Результат превзойдет все ожидания — рис будет мягким и рассыпчатым, идеально дополняя любые блюда. Домашние точно не смогут оторваться!
