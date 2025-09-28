Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 07:00

Рис больше никогда не будет клейким: главный секрет приготовления идеального гарнира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рис уже давно не экзотическое блюдо. Этот гарнир полюбился многим российским семьям. Однако не каждая хозяйка умеет готовить рассыпчатый рис, который так аппетитно смотрится на столе.

Оказывается, все очень просто: сначала тщательно промойте стакан крупы в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Так вы удалите лишний крахмал. Затем разогрейте сковороду со сливочным маслом (две ложки на стакан риса) и обжарьте промытый рис пару минут.

Залейте крупу стаканом кипятка, накройте крышкой, а далее томите на минимальном огне 15 минут. Результат превзойдет все ожидания — рис будет мягким и рассыпчатым, идеально дополняя любые блюда. Домашние точно не смогут оторваться!

Ранее сообщалось, что засолка сала кажется простой, но на деле этот процесс требует внимательности и знания нюансов. Именно они определяют, получится у вас нежная и ароматная закуска или продукт испортится.

