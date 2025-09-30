Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 12:11

Мясной восторг за 30 минут: секрет идеальной грудинки без долгого маринада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грудинка в духовке представляет собой простое и сытное мясное блюдо с насыщенным вкусом. Это сочетание отличается сочностью мяса и аппетитной хрустящей корочкой с ароматом чеснока и специй. Быстрое приготовление делает блюдо идеальным решением для повседневного и праздничного стола.

Для приготовления потребуется: 1 кг свиной грудинки, 4-5 столовых ложек майонеза, 4-5 чайных ложек горчицы, 3 зубчика чеснока, 2 чайные ложки соли, черный молотый перец по вкусу. Грудинку нарезают порционными кусками. Чеснок измельчают и смешивают с майонезом, горчицей, солью и перцем. Полученным маринадом обильно смазывают мясо со всех сторон. Выкладывают грудинку на противень и запекают в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в майонезно-горчичном маринаде — он создает идеальную хрустящую корочку и сохраняет сочность мяса внутри. Подают блюдо горячим с картофелем, овощами или свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять
Семья и жизнь
Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять
Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами
Семья и жизнь
Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами
Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество
Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок
Общество
Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок
Гречка и пюре будут таять во рту: рецепт той самой томатной подливы из школьной столовой
Общество
Гречка и пюре будут таять во рту: рецепт той самой томатной подливы из школьной столовой
еда
рецепты
мясо
свинина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявили, что на фронте бравады со стороны Киева нет
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.