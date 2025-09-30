Мясной восторг за 30 минут: секрет идеальной грудинки без долгого маринада

Грудинка в духовке представляет собой простое и сытное мясное блюдо с насыщенным вкусом. Это сочетание отличается сочностью мяса и аппетитной хрустящей корочкой с ароматом чеснока и специй. Быстрое приготовление делает блюдо идеальным решением для повседневного и праздничного стола.

Для приготовления потребуется: 1 кг свиной грудинки, 4-5 столовых ложек майонеза, 4-5 чайных ложек горчицы, 3 зубчика чеснока, 2 чайные ложки соли, черный молотый перец по вкусу. Грудинку нарезают порционными кусками. Чеснок измельчают и смешивают с майонезом, горчицей, солью и перцем. Полученным маринадом обильно смазывают мясо со всех сторон. Выкладывают грудинку на противень и запекают в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в майонезно-горчичном маринаде — он создает идеальную хрустящую корочку и сохраняет сочность мяса внутри. Подают блюдо горячим с картофелем, овощами или свежей зеленью.

