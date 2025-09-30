Быстрый паштет из шпрот и яиц: готовим обалденную закуску за 10 минут! Простой, быстрый и невероятно вкусный паштет, который отлично подойдёт для бутербродов, тартинок или начинки для лаваша. Насыщенный вкус шпрот с пикантными огурчиками и нежностью сыра делает его настоящим хитом на закуску.
Ингредиенты
- Шпроты — 1 банка
- Яйцо варёное — 2 шт.
- Плавленый сыр — 100 г
- Маринованные огурцы — 2 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — 2 ст. л.
Приготовление
- Шпроты вместе с маслом из банки переложите в миску. Добавьте нарезанные яйца, плавленый сыр, огурцы и чеснок. Всё измельчите блендером до однородной массы. Вмешайте майонез, при необходимости подкорректируйте соль и перец.
- Переложите паштет в креманку или баночку, охладите 20 минут и подавайте с хлебом или тостами.
Ранее мы готовили закуску из печёных овощей. Никогда не надоест — шедевральный салат!