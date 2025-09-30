Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 09:00

Быстрый паштет из шпрот и яиц: готовим обалденную закуску за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый паштет из шпрот и яиц: готовим обалденную закуску за 10 минут! Простой, быстрый и невероятно вкусный паштет, который отлично подойдёт для бутербродов, тартинок или начинки для лаваша. Насыщенный вкус шпрот с пикантными огурчиками и нежностью сыра делает его настоящим хитом на закуску.

Ингредиенты

  • Шпроты — 1 банка
  • Яйцо варёное — 2 шт.
  • Плавленый сыр — 100 г
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Шпроты вместе с маслом из банки переложите в миску. Добавьте нарезанные яйца, плавленый сыр, огурцы и чеснок. Всё измельчите блендером до однородной массы. Вмешайте майонез, при необходимости подкорректируйте соль и перец.
  2. Переложите паштет в креманку или баночку, охладите 20 минут и подавайте с хлебом или тостами.

Ранее мы готовили закуску из печёных овощей. Никогда не надоест — шедевральный салат!

шпроты
яйца
паштеты
простой рецепт
намазки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.