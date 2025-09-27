Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 14:00

Закуска из печёных овощей: никогда не надоест — шедевральный салат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска из печёных овощей: никогда не надоест — шедевральный салат. Эта яркая овощная композиция с дымчатыми нотками запекания станет вашим новым кулинарным фаворитом! Насыщенный вкус средиземноморского лета в каждой ложке — идеально для здорового перекуса или легкого ужина.

Ингредиенты

  • Помидоры — 3 шт.
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Баклажаны — 2 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Перец чили — 1/2 шт.
  • Масло оливковое — 3 ст. л.
  • Петрушка свежая — 1 пучок
  • Соль морская — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Сок лимонный — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Овощи вымойте, сбрызните маслом. Запекайте на пергаменте при 200 °C: помидоры 20 минут, перец 30 минут, баклажаны 40 минут. Горячий перец поместите в пакет на 10 минут для легкой очистки.
  2. Очищенные овощи нарежьте кубиками. Чеснок и зелень измельчите. Смешайте все ингредиенты, заправьте оливковым маслом и лимонным соком. Дайте настояться 30 минут для раскрытия вкусов.

Совет: для пикантности добавьте вяленые томаты и маслины.

Ранее мы готовили слоеный салат с говядиной и грибами. Осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно.

Читайте также
Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом
Общество
Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом
Готовим новогодний хит заранее: острые баклажаны для праздничного стола
Семья и жизнь
Готовим новогодний хит заранее: острые баклажаны для праздничного стола
Хреновина «Огонек» с имбирем: вкус, который согреет
Семья и жизнь
Хреновина «Огонек» с имбирем: вкус, который согреет
Хит советских столовых: как приготовить ту самую густую томатную подливу за 20 минут
Общество
Хит советских столовых: как приготовить ту самую густую томатную подливу за 20 минут
Россиянам рассказали, какие фрукты и овощи подешевели больше всего
Общество
Россиянам рассказали, какие фрукты и овощи подешевели больше всего
салат
баклажаны
перец
помидоры
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.