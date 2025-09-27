Закуска из печёных овощей: никогда не надоест — шедевральный салат. Эта яркая овощная композиция с дымчатыми нотками запекания станет вашим новым кулинарным фаворитом! Насыщенный вкус средиземноморского лета в каждой ложке — идеально для здорового перекуса или легкого ужина.
Ингредиенты
- Помидоры — 3 шт.
- Перец болгарский — 2 шт.
- Баклажаны — 2 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Перец чили — 1/2 шт.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Петрушка свежая — 1 пучок
- Соль морская — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Сок лимонный — 1 ст. л.
Приготовление
- Овощи вымойте, сбрызните маслом. Запекайте на пергаменте при 200 °C: помидоры 20 минут, перец 30 минут, баклажаны 40 минут. Горячий перец поместите в пакет на 10 минут для легкой очистки.
- Очищенные овощи нарежьте кубиками. Чеснок и зелень измельчите. Смешайте все ингредиенты, заправьте оливковым маслом и лимонным соком. Дайте настояться 30 минут для раскрытия вкусов.
Совет: для пикантности добавьте вяленые томаты и маслины.
