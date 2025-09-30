Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 06:55

Фаршированные свежие помидоры: «нарядная» закуска на скорую руку

Фаршированные помидоры — яркая и быстрая закуска Фаршированные помидоры — яркая и быстрая закуска Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные и яркие закуски на праздничном столе — особая гордость хозяйки. Сегодня поделимся рецептом фаршированных свежих помидоров, которые готовятся быстро из простых продуктов и получаются не только «нарядными», но и очень сытными.

Ингредиенты:

  • свежие помидоры — 10 шт.;
  • яйца куриные — 4 шт.;
  • копченый сыр — 300 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • свежий чеснок — 3 дольки;
  • майонез — по вкусу;
  • свежий укроп — для сервировки.

Из яиц, сыра, майонеза и чеснока приготовить еврейскую закуску. Помидоры для этого блюда лучше выбирать сорта «ракета» — в них мало мякоти и много сока. У томатов необходимо срезать верхнюю часть — примерно 1/4 каждого плода, ножом или чайной ложкой вычистить всю внутреннюю часть так, чтобы осталась только кожура с мякотью.

Полые помидоры начиняем еврейской закуской, укладываем на блюдо и украшаем веточками укропа. В верхней части помидоров опытные хозяйки могут сделать различные украшения для закуски.

  • Калорийность на 100 г: 137,83.
  • БЖУ: 7,43/10,7/2,82.
  • Время приготовления: 30 минут.

Ранее мы поделились рецептом закуски «Тещин язык».

закуски
кулинария
помидоры
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
