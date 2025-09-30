Фаршированные свежие помидоры: «нарядная» закуска на скорую руку

Необычные и яркие закуски на праздничном столе — особая гордость хозяйки. Сегодня поделимся рецептом фаршированных свежих помидоров, которые готовятся быстро из простых продуктов и получаются не только «нарядными», но и очень сытными.
Ингредиенты:
- свежие помидоры — 10 шт.;
- яйца куриные — 4 шт.;
- копченый сыр — 300 г;
- соль, перец — по вкусу;
- свежий чеснок — 3 дольки;
- майонез — по вкусу;
- свежий укроп — для сервировки.
Из яиц, сыра, майонеза и чеснока приготовить еврейскую закуску. Помидоры для этого блюда лучше выбирать сорта «ракета» — в них мало мякоти и много сока. У томатов необходимо срезать верхнюю часть — примерно 1/4 каждого плода, ножом или чайной ложкой вычистить всю внутреннюю часть так, чтобы осталась только кожура с мякотью.
Полые помидоры начиняем еврейской закуской, укладываем на блюдо и украшаем веточками укропа. В верхней части помидоров опытные хозяйки могут сделать различные украшения для закуски.
- Калорийность на 100 г: 137,83.
- БЖУ: 7,43/10,7/2,82.
- Время приготовления: 30 минут.
