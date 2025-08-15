Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Блюда, которые готовятся для праздников, редко ставят на стол в обычные дни, потому что их приготовление часто занимает много времени. Исключением в этом списке праздничных кушаний стала еврейская закуска, которая готовится легко и просто, а продукты для нее есть в каждом холодильнике.

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.;

колбасный подкопченный сыр — 300 г;

свежий чеснок — 2 дольки;

майонез — 50 г;

соль — по вкусу.

Сваренные вкрутую яйца измельчить в яйцерезке, мелко порезать ножом или натереть на крупной терке. Колбасный копченый сыр на полчаса убрать в морозилку, чтобы он стал более твердым, а затем натереть его на крупной терке. Чеснок измельчить с помощью чеснокодавки или натереть на мелкой терке. Все ингредиенты соединить в миске, посолить, добавить майонез и перемешать. Еврейскую закуску можно поставить на стол как салат или подать с хлебом в качестве бутербродов. Это сытный и вкусный перекус или ужин.

