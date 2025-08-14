Шеф-повар позавидует: готовим воздушный омлет «Пуляр» за 20 минут

Пышный омлет «Пуляр» — изысканное блюдо французской кухни, которое сочетает в себе нежную текстуру и воздушную структуру. Его секрет — в разделении белков и желтков, что позволяет добиться невероятной легкости. Потому наш рецепт идеально подойдет для уютного завтрака или изысканного ужина.

Для приготовления вам понадобится шесть яиц, три чайные ложки сливок (10%), две столовые ложки оливкового масла, соль и одна долька лимона. Начните с того, что аккуратно разделите белки и желтки. Белки поместите в чистую сухую емкость, добавьте щепотку соли и начните взбивать миксером на низкой скорости. По мере появления пены увеличьте скорость до средней. Когда масса станет устойчивой, влейте сок лимона и продолжайте взбивать еще две минуты, пока не получится плотная глянцевая масса.

В отдельной миске соедините желтки со сливками, посолите и тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте оливковое масло на сковороде и аккуратно влейте желтковую смесь, равномерно распределив ее. Через минуту, когда желтки слегка схватятся, аккуратно выложите сверху взбитые белки, разравнивая их лопаткой.

Готовьте омлет на минимальном огне 10–15 минут: его можно есть, если поверхность упругая и не липнет к пальцам. Готовое блюдо выложите на тарелку, разделите пополам и сверните белковой частью от себя, создавая эффект бутерброда.

Омлет «Пуляр» на сковороде выходит воздушным, с тонким сливочным ароматом и легкой кислинкой. Подавайте его со свежими овощами, зеленью или тостами.

