12 августа 2025 в 11:00

Горячие бутерброды с беконом — хоть к борщу, хоть к пиву! Вау-закуска

Горячие бутерброды с беконом — хоть к борщу, хоть к пиву! Вау-закуска за 15 минут! Эта пикантная закуска покорила всех моих гостей — хрустящий хлеб, расплавленный сыр и ароматный бекон создают идеальный вкусовой взрыв! Теперь готовлю их на все праздники.

Ингредиенты

  • Бородинский хлеб — 12 ломтиков
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень (укроп/петрушка) — 1/2 пучка
  • Помидоры — 2 шт.
  • Бекон сырокопчёный — 12 полосок
  • Сыр твёрдый — 100 г

Приготовление

  1. Готовим чесночную пасту: смешиваем майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко рубленой зеленью. Хлеб нарезаем ломтиками толщиной 1 см и смазываем приготовленной смесью. Помидоры режем кружочками, сыр трём на крупной тёрке.
  2. На каждый ломтик хлеба выкладываем: кружок помидора → щедрую горсть сыра → полоску бекона. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 12–15 минут — бекон должен стать хрустящим, а сыр — полностью расплавиться.

Ольга Шмырева
