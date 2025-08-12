Горячие бутерброды с беконом — хоть к борщу, хоть к пиву! Вау-закуска

Горячие бутерброды с беконом — хоть к борщу, хоть к пиву! Вау-закуска

Горячие бутерброды с беконом — хоть к борщу, хоть к пиву! Вау-закуска за 15 минут! Эта пикантная закуска покорила всех моих гостей — хрустящий хлеб, расплавленный сыр и ароматный бекон создают идеальный вкусовой взрыв! Теперь готовлю их на все праздники.

Ингредиенты

Бородинский хлеб — 12 ломтиков

Майонез — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Зелень (укроп/петрушка) — 1/2 пучка

Помидоры — 2 шт.

Бекон сырокопчёный — 12 полосок

Сыр твёрдый — 100 г

Приготовление

Готовим чесночную пасту: смешиваем майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко рубленой зеленью. Хлеб нарезаем ломтиками толщиной 1 см и смазываем приготовленной смесью. Помидоры режем кружочками, сыр трём на крупной тёрке. На каждый ломтик хлеба выкладываем: кружок помидора → щедрую горсть сыра → полоску бекона. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 12–15 минут — бекон должен стать хрустящим, а сыр — полностью расплавиться.

