День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 20:26

Идеальные яйца — секрет шефа: готовим без ошибок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яйца — универсальный продукт, но добиться идеальной текстуры бывает непросто. Проверенный поварской секрет позволяет приготовить их безупречно.

1. Варка яиц всмятку и вкрутую
Яйца средней величины варят 4–5 минут для мягкого желтка и 7–8 минут для твёрдого. Кладите их в холодную воду комнатной температуры — это предотвращает трещины на скорлупе. Щепотка соли облегчает очистку, особенно для свежих яиц.

2. Охлаждение после варки
После приготовления яйца немедленно помещают в холодную воду. Это останавливает процесс варки и упрощает снятие скорлупы.

3. Яичница и омлет
Для яичницы используйте антипригарную сковороду на среднем огне и небольшое количество масла или сливочного жира. Яйца для омлета взбивают до однородности, но не слишком долго, чтобы сохранить воздушность.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

4. Контроль температуры
Слишком горячая сковорода делает яйца резиновыми. Средний огонь позволяет сохранить нежную текстуру. Шеф-повара советуют не переворачивать яичницу слишком рано — дождитесь, пока края слегка схватятся.

5. Яйца-пашот
В воду добавляют немного уксуса, чтобы белок быстрее свернулся. Ложкой создают небольшой водоворот, формируя аккуратную форму.

6. Свежесть продукта
Яйца должны быть свежими, но не прямо из-под курицы. Хранение 7–10 дней улучшает варку и облегчает очистку скорлупы.

Наука подтверждает: точное время и температура — основа идеальных яиц. Следуя этим рекомендациям, вы откроете новые вкусовые оттенки и наслаждение каждым блюдом.

Иногда совсем нет времени долго готовить, а хочется чего-то сытного и вкусного. В таких случаях выручает ленивая отбивная с баклажанами. Готовится просто, а результат порадует всю семью: мясо нежное, баклажаны сочные, корочка хрустящая, аромат на всю кухню.

яйца
рецепты
советы
кулинария
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Стало известно решение Петербурга о введении «сухого закона»
Врач раскрыла неожиданный эффект кваса
Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы
Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС
«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ-фраз президента
При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов
Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам
Хинштейн: 17 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ под Курском
WBO заставила Усика доказать травму спины после видео с танцами
Азиатский город побил вековой рекорд по жаре
Трамп отменил поездку в Индию после пошлинных «наказаний»
Лиса чуть не попала под колеса Ferrari во время «Формулы-1»
Эксперт раскрыл, как конфликт на Украине выявил слабые стороны США
Раскрыта схема израильской разведки по устранению военных в Иране
Кубань полыхает после атаки, дочь Горбачева шикует за границей: что дальше
ВСУ провели несколько атак на одно российское предприятие
Гордон Рамзи рассказал о борьбе с раком кожи и показал фото после операции
Разработчик ракеты «Фламинго» попал под прицел НАБУ
Соратники Парубия рассказали, чем он был опасен для руководства Украины
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.