Ленивая отбивная с баклажанами: ужин, который разрывает шаблоны

Иногда совсем нет времени долго готовить, а хочется чего-то сытного и вкусного. В таких случаях выручает ленивая отбивная с баклажанами. Готовится просто, а результат порадует всю семью: мясо нежное, баклажаны сочные, корочка хрустящая, аромат на всю кухню.
Ингредиенты
- свинина или куриное филе — 500 г;
- баклажаны — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 4–5 ст. л.;
- панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
- соль, перец, специи — по вкусу;
- масло — для жарки.
Приготовление
1. Мясо. Нарежьте на куски, слегка отбейте, приправьте солью и перцем. Оставьте на 10 минут.
2. Баклажаны. Нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 10 минут, затем промойте и обсушите.
3. Начинка. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.
4. Сборка. На кусок мяса положите пластинку баклажана, немного лука и чеснока, накройте вторым кусочком баклажана.
5. Панировка. Взбейте яйца с солью и перцем. Заготовку обваляйте в муке, затем в яйце, после — в сухарях.
6. Жарка. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
7. Тушение. Накройте крышкой, убавьте огонь и готовьте ещё 5–7 минут, пока мясо не станет мягким.
Готовые отбивные подавайте горячими — с гарниром, свежими овощами или соусом. Это отличный вариант для быстрого и сытного ужина.
