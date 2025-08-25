Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ленивая отбивная с баклажанами: ужин, который разрывает шаблоны

Иногда совсем нет времени долго готовить, а хочется чего-то сытного и вкусного. В таких случаях выручает ленивая отбивная с баклажанами. Готовится просто, а результат порадует всю семью: мясо нежное, баклажаны сочные, корочка хрустящая, аромат на всю кухню.

Ингредиенты

  • свинина или куриное филе — 500 г;
  • баклажаны — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 4–5 ст. л.;
  • панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
  • соль, перец, специи — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Приготовление

1. Мясо. Нарежьте на куски, слегка отбейте, приправьте солью и перцем. Оставьте на 10 минут.

2. Баклажаны. Нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 10 минут, затем промойте и обсушите.

3. Начинка. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.

4. Сборка. На кусок мяса положите пластинку баклажана, немного лука и чеснока, накройте вторым кусочком баклажана.

5. Панировка. Взбейте яйца с солью и перцем. Заготовку обваляйте в муке, затем в яйце, после — в сухарях.

6. Жарка. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

7. Тушение. Накройте крышкой, убавьте огонь и готовьте ещё 5–7 минут, пока мясо не станет мягким.

Готовые отбивные подавайте горячими — с гарниром, свежими овощами или соусом. Это отличный вариант для быстрого и сытного ужина.

