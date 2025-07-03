Хрустим без вреда: бананово-кунжутное печенье за 20 минут

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

Всего три простых ингредиента, минимум времени — и у вас получатся хрустящие, ароматные и полезные печенюшки. Никакой муки, сахара и лишних калорий!

Понадобится

100 г банана (1 небольшой)

50 г кунжута

3 г кокосовой стружки

Разминаем банан вилкой до состояния пюре, добавляем кунжут и кокосовую стружку. Хорошенько перемешиваем — тесто готово!

Формируем небольшие печеньки, выкладываем на пергамент и выпекаем при 180 °C 15 минут. Получается хрустящее снаружи и нежное внутри лакомство с тонким ароматом кунжута. Идеально к чаю или кофе!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.