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03 июля 2025 в 12:04

Хрустим без вреда: бананово-кунжутное печенье за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

Всего три простых ингредиента, минимум времени — и у вас получатся хрустящие, ароматные и полезные печенюшки. Никакой муки, сахара и лишних калорий!

Понадобится

  • 100 г банана (1 небольшой)
  • 50 г кунжута
  • 3 г кокосовой стружки

Разминаем банан вилкой до состояния пюре, добавляем кунжут и кокосовую стружку. Хорошенько перемешиваем — тесто готово!

Формируем небольшие печеньки, выкладываем на пергамент и выпекаем при 180 °C 15 минут. Получается хрустящее снаружи и нежное внутри лакомство с тонким ароматом кунжута. Идеально к чаю или кофе!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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