Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех

Когда-то этот способ заготовки, рожденный под жарким солнцем Италии и Средиземноморья, помогал сохранить урожай. Сегодня же вяление — это возможность превратить самые обычные помидоры в изысканный деликатес, который преобразит любое блюдо: от простой пасты и салата до домашнего хлеба и соусов.

Новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь

Помидоры с розмарином и цедрой

Вяленые томаты в имбирно-медовой заливке

Томленые помидоры в масле с медом и апельсином

Вяленые томаты с соевым соусом и нори

Новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь

Отборные мясистые томаты сорта «сливка» становятся основой этого изысканного угощения. Плоды необходимо тщательно промыть, разрезать на половинки и освободить от сердцевины. Подготовленные помидоры раскладывают на противне срезом вверх, слегка приправляют солью и сахаром, а затем томят в духовке при невысокой температуре до тех пор, пока они не обретут мягкость, сохранив при этом свою упругую текстуру.

Готовые томаты перекладывают в стерилизованные банки, дополняя их тонкими ломтиками свежего имбиря, дольками чеснока и веточками душистого розмарина. Сверху плоды посыпают молотым кориандром, чтобы раскрыть всю палитру вкуса. Содержимое банок полностью покрывают ароматным оливковым маслом, создавая надежный барьер. После этого банки герметично закрывают и отправляют на хранение в прохладное место.

Помидоры с розмарином и цедрой

Отборные мясистые томаты сорта «сливка» тщательно моют, разрезают на половинки и освобождают от семян. Подготовленные плоды раскладывают на противне срезом кверху, слегка посыпают морской солью и сахаром, после чего томят в духовке при невысокой температуре до тех пор, пока они не подвялятся, но останутся достаточно мягкими.

Готовые томаты перекладывают в стерильные банки, чередуя слои с рубленым чесноком, свежим розмарином и душистой апельсиновой цедрой. Содержимое банок полностью покрывают качественным оливковым маслом, герметично укупоривают и убирают в прохладное место для дальнейшего хранения.

Помидоры с розмарином и цедрой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вяленые томаты в имбирно-медовой заливке

Начнем с подготовки сочных помидоров. Их следует очистить от кожицы, разрезать пополам и освободить от семян при помощи ложки. Щедро посоленные половинки оставляют на время, чтобы они успели выделить достаточное количество сока. Спустя полтора часа излишки влаги аккуратно промокают бумажным полотенцем, после чего томаты отправляют в духовой шкаф. Приоткрыв дверцу для циркуляции воздуха, их томят при очень низкой температуре несколько часов, пока они не превратятся в вяленое лакомство.

Тем временем на плите подогревается душистое оливковое масло. Как только оно достигнет нужной температуры, его снимают с огня и погружают в него нарезанный ломтиками ароматный имбирь, тонкие пластинки чеснока, свежую цедру апельсина, пряные семена кориандра и сушеные веточки розмарина.

Этой ароматной смеси необходимо настояться и полностью остыть. После этого в нее вводится натуральный мед и все тщательно перемешивается до однородности. На дно подготовленных стерильных банок выкладывают пряные травы, затем укладывают вяленые томаты, имбирь и чеснок, чтобы каждый слой был пропитан будущим вкусом.

Томленые помидоры в масле с медом и апельсином

Отберите спелые мясистые томаты сортов «бычье сердце» или «рома». Каждый плод надрежьте особым веером, создавая подобие книжечки, где основание остается целым, — такой прием значительно усиливает испарение влаги. Для пропитки приготовьте ароматное масло, объединив оливковое масло с копченой паприкой, жидким медом и свежей апельсиновой цедрой. Полученной смесью тщательно промажьте каждый помидор, осторожно раскрывая его дольки. Разложите подготовленные томаты на решетке с силиконовым ковриком. Процесс вяления займет несколько часов в духовке при температуре около 85 градусов с использованием конвекции и приоткрытой дверцы. О готовности свидетельствуют подкрученные края и насыщенный янтарно-бордовый оттенок. Еще теплые томаты уложите в простерилизованные банки, пересыпая чесночными лепестками и душистым перцем. Залейте все маслом, настоянным на прованских травах, после чего герметично закройте. Такая заготовка станет прекрасным дополнением к блюдам долгими зимними вечерами, напоминая о лете.

Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вяленые томаты с соевым соусом и нори

Для приготовления этой изысканной закуски отберите спелые и самые мясистые томаты. Каждый плод следует разрезать на несколько долек и аккуратно освободить от семян. Далее готовится ароматный маринад на основе соевого соуса, с добавлением душистого кунжутного масла, небольшого количества сахара и молотого имбиря. Каждую томатную дольку необходимо бережно обмакнуть в получившейся смеси, сохраняя целостность нежной мякоти.

Подготовленные помидоры раскладываются на решетке кожицей вниз и слегка украшаются белым кунжутом. Сушатся они при невысокой температуре до тех пор, пока не приобретут желаемую упругость. Готовые томаты укладываются в простерилизованные банки, чередуясь с полосками нори и тонкими слайсами чеснока. Оставшийся маринад смешивается с рафинированным маслом, этой ароматной заливкой полностью покрывается заготовка, после чего банки герметично закрываются. Хранить такой деликатес рекомендуется вдали от света, в прохладном месте.