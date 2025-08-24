Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Готовлю помидоры с розмарином и цедрой — они всегда улетают первыми

Помидоры с розмарином Помидоры с розмарином Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные вяленые помидоры на зиму с апельсиновой цедрой и розмарином — это изысканная закуска, которая придает блюдам нотки Средиземноморья. Цитрусовая свежесть в сочетании с пряным ароматом розмарина и насыщенным вкусом томатов превращает простую заготовку в настоящий деликатес.

Для приготовления берут 2 килограмма мясистых томатов сорта «сливка», 1 столовую ложку морской соли, 1 чайную ложку сахара, 2 чайные ложки натертой апельсиновой цедры, 3 веточки свежего розмарина, 3 зубчика чеснока и 150 миллилитров оливкового масла.

Помидоры тщательно моют, разрезают пополам и аккуратно удаляют семена. Затем выкладывают плоды на противень срезом вверх, посыпают солью и сахаром и сушат при температуре 90 градусов около 6 часов. Важно, чтобы томаты сохранили мягкость, но не пересохли.

Готовые помидоры складывают в стерилизованные банки слоями, перекладывая их нарезанным чесноком, свежим розмарином и апельсиновой цедрой. После этого заливают все оливковым маслом так, чтобы овощи полностью покрылись. Банки плотно закрывают крышками и хранят в прохладном месте.

Готовые вяленые помидоры с розмарином и апельсиновой цедрой имеют утонченный вкус: сладость и кислинка томатов уравновешиваются цитрусовым акцентом, а розмарин добавляет изысканную свежесть. Такая заготовка идеально подходит для пасты, мясных закусок, пиццы или брускетт.

Ранее мы рассказали, как делать вяленые помидоры по-итальянски.

